El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de archivo de varios militares norteamericanos. A. P.

Una base militar estadounidense en Alemania aconseja a su personal acudir a los bancos de alimentos

La suspensión de pagos de la administración de Trump deja a los soldados en situación precaria

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Berlín

Domingo, 9 de noviembre 2025, 12:18

Comenta

El conflicto presupuestario entre republicanos y demócratas que ha conducido a la suspensión de pagos de la administración de Donald Trump afecta también a las ... decenas de miles de soldados estadounidenses emplazados en Alemania. Como otros empleados públicos llevan desde el 1 de octubre sin cobrar sus salarios y muchos tienen entre tanto dificultades para alimentar a sus familias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El feo gesto de Dani Martín con Rosalía y Aitana en una gala: «Es un placer tenerlas como artistas, pero...»
  2. 2

    Una familia con tres hijos menores okupa un piso turístico en Lekeitio tras alquilarlo
  3. 3 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  4. 4

    El estruendo de un avión ucraniano rompe el silencio de la noche vizcaína
  5. 5

    Condecoran a un mando de la Policía de Bilbao que faltó al respeto a ertzainas
  6. 6 Consulta aquí los detenidos por la Ertzaintza en más de una ocasión por el mismo motivo en Euskadi
  7. 7

    «Me robaron el DNI y ahora los juzgados me reclaman por estafas online»
  8. 8

    La verdadera historia del fin de los zulos de ETA que no cuenta la nueva película de Netflix sobre la banda
  9. 9

    Loiu podrá crecer hasta los 13 millones de viajeros y operar grandes aviones
  10. 10 Desalojan a una treintena de jóvenes okupas de un edificio en Rekalde

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Una base militar estadounidense en Alemania aconseja a su personal acudir a los bancos de alimentos

Una base militar estadounidense en Alemania aconseja a su personal acudir a los bancos de alimentos