«En cuanto piso el tapiz se acaban los nervios»

Ainhoa Lasuen Domingo, 27 de abril 2025, 00:15

Con tan solo 12 años -cumplirá los 13 en junio-, el ermuarra Hodei Rivas García se ha alzado en las últimas dos temporadas como Campeón de España de gimnasia rítmica masculina en la categoría infantil de segundo año, con un ejercicio de pelota. Al escuchar hablar a este joven talento del Club Olazarmendi de Zaldibar se percibe de inmediato el espíritu trabajador y perfeccionista que lo ha llevado a conseguir estos importantes títulos. En diciembre se enfrentará a la recientemente creada Copa de España, esta vez con el aparato de cuerda, ese mismo que, confiesa, no es de sus preferidos, pero que paradójicamente le otorgó el Oro nacional el año pasado. Mientras tanto, él asegura que prefiere las mazas.

-La gimnasia rítmica es un deporte minoritario ¿cómo se animó a practicarlo?

-Empecé en casa a hacer cosas sueltas, ejercicios. Como no quería apuntarme a ningún deporte de los que había en Ermua mi madre me llevó a Zaldibar, porque le dijeron que allí había un club de gimnasia rítmica. Me hicieron unas pruebas. Al principio no quería competir porque me daba vergüenza y me iba a poner muy nervioso, pero luego, con la ayuda de mi madre, me animé y ha ido bien.

-¿Cuánto tiempo lleva practicando gimnasia rítmica?

-Empecé con 9 años. Antes, la competición masculina no existía en mis categorías. No podía competir. El año pasado inauguré todo. Empecé en una categoría que se creó entonces y con el Campeonato de España masculino.

-¿Eso ocurre porque no hay muchos chicos en su deporte?

-En categorías más jóvenes no tiene nada que ver con las chicas. En Absoluto hay más chicos, pero a mí me ha venido muy bien que se creara la categoría Base para poder ir poco a poco e ir avanzando en la dificultad y no pasar directamente a Absoluto. Además, este año hay otra novedad, ya que además del Campeonato de España se puede participar en la Copa de España, que es en diciembre. Se ha creado ahora.

Su objetivo actual: La Copa

-Entonces su objetivo más cercano, ahora, es la Copa. ¿Y un objetivo más lejano?

-Seguir presentándome a campeonatos y, si se puede, llegar a unos Juegos Olímpicos.

-Estupendo, pero para eso hay que entrenar mucho.

-Entreno cuatro días a la semana. Los lunes y jueves 2 horas y el sábado o domingo y el miércoles 3 horas.

-¿Cómo se arregla para el resto de responsabilidades?

-Si sabes organizarte hay tiempo para lo demás.

-Es la segunda vez que se presenta al Campeonato de España y la segunda vez que lo gana. ¿Esta vez iba más tranquilo?

-Al contrario. Iba más nervioso. La pelota se me da bien, pero...Con cualquier cosa, con una mano que muevas, se te cae. Tenía miedo a hacerlo fatal, pero salió bien.

-Lo que yo vi, siendo ajena a ese deporte, me pareció perfecto.

-Bueno, a ver... si lo miras así, por encima, sí. Pero siempre hay fallos. Yo veo el vídeo del ejercicio a cámara lenta y veo una mano muerta que tenía que tener estirada y cosas así. Es que tengo ganas de mejorar.

«Si no ves lo fallos es difícil mejorarlos»

-Me da la impresión de que es muy perfeccionista

-Creo que este deporte lo requiere, porque si no te ves los fallos es difícil mejorarlos. Te lo juegas todo en minuto y medio. Antes de salir estoy muy nervioso, pero en cuanto piso el tapiz se acaban los nervios. Me concentro en la música y el aparato y ya está.

-Después del ejercicio con el que ganó el Oro fue corriendo a abrazar a sus entrenadoras ¿Son muy importantes?

-Sí. Ellas te ayudan todos los días, crean el montaje, vamos con ellas a los hoteles cuando hay campeonatos. Al final, ya son mis amigas. Si hace falta son duras, pero porque verán que pueden pedir más.

-¿Qué le aporta personalmente la gimnasia rítmica?

-Si estás mal, porque has tenido un día malo, en el entrenamiento lo sueltas todo. Es una vía de escape.

-¿La elasticidad le viene dada?

-No. La estoy trabajando con el tiempo. Por ejemplo, los chicos no somos tan elásticos como las chicas. Las entrenadoras sacan a cada uno el partido que creen y los ejercicios son personalizados para cada uno o una de las gimnastas del club, porque también hay chicas que no tienen tanta elasticidad.

Su aliado es la fuerza

-Si no es en elasticidad ¿cuál es su aliado?

-La fuerza. Manejo bien los aparatos.

-¿Qué le diría a cualquier chaval o chavala a la que le guste la gimnasia rítmica y está pensándoselo en este momento? ¿Les animaría?

-Por qué no. Si sale mal no pasa nada. Hay que seguir intentándolo, porque si te rindes y tiras la toalla no vas a conseguir nada.

-Pero también tendrá malos días.

-Sí, pero me digo «se acabó» y «venga, a por el siguiente». Sobre todo, me olvido de lo que ha ido mal, porque si le das muchas vueltas no sales adelante. Lo que he hecho mal lo intento corregir y si sigue saliendo mal lo dejo para otro día. Ya saldrá. Y a pensar en lo bueno. Para mí es importante ser campeón de España, pero cualquiera de mis compañeras podría serlo. Lo importante, sobre todo, es poder practicar gimnasia rítmica. Todos los montajes, lo que hago cada día, es importante

-Y los amigos y amigas ¿qué le dicen?

-Al principio, lo de siempre. Eres un chico ¿por qué no juegas a fútbol? La gimnasia es un deporte de chicas. Te dicen que lo dejes. Pero yo sé que hay que tener ciertas cualidades para practicar la gimnasia rítmica y no puede cualquiera, por lo menos a mucha intensidad. Por eso, como me gusta, sigo. Me gustaría que hubiera más chicos en la competición, aunque este año ya ha habido más.