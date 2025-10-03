El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El gaditano ofrece hoy su concierto en el Ermua Antzokia a partir de las 20.30 horas. Ayto.

Antoñito Molina y El Twanguero ofrecen conciertos el fin de semana en Ermua

Además de la música en directo, habrá un cuentacuentos infantil, montañismo con Artarrai y concursos de puzles con Castilla y León

Ainhoa Lasuen

Ermua

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:05

Ermua se prepara para un fin de semana con una intensa y variada programación cultural, que incluye música en directo, actividades infantiles, montañismo y concursos de puzles.

La jornada de hoy estará marcada por la actuación del cantautor gaditano Antoñito Molina en el Ermua Antzokia a las 20.30 horas. El concierto se enmarca dentro de su gira 'A la aventura tour' y será especialmente significativo, ya que representa la primera vez que el artista sube al escenario tras el reciente nacimiento de su hija, Vega. El cantante de Rota, conocido por su inconfundible estilo flamenco-pop, promete un espectacular show en directo acompañado de sus músicos.

Las entradas para este evento cuestan 15 euros y se pueden adquirir anticipadamente en Lobiano, en la web de Kutxabank o en la taquilla, si bien quedan pocas entradas disponibles.

Mañana, la oferta musical continúa con un concierto de blues a cargo de El Twanguero en Lobiano, a las 20.00 horas. El artista, reconocido a nivel internacional por su particular sonido 'Twang que fusiona guitarra española, folk americano, flamenco y tango, y por su dominio del fingerpicking, ha sido galardonado con un Premio Goya y dos Latin Grammy. La entrada para este concierto tiene un precio de 10 euros.

Mañana cuentacuentos en Lobiano

La biblioteca municipal retoma mañana, sábado, la temporada de cuentacuentos para el público infantil. Esta actividad, que busca fomentar la lectura a través de la transmisión oral y la emoción, ofrecerá su primera sesión a las 17.30 horas.

La cita de mañana estará dirigida a niños de 4 a 9 años y se realizará en inglés, con la historia «Liar Liar, Pants on Fire! Who´s Been Telling Tall Tales?», narrada por la profesional Hannah Berry.

La entrada es gratuita, pero es necesario reservar plaza con antelación de forma presencial en la biblioteca o llamando al teléfono 943 179 212, asignándose las plazas por orden de inscripción.

También el sábado, y como parte del programa de actividades por el 50º aniversario de Artarrai Mendi Taldea, se ha organizado una visita a la cueva de Urko.

Este fin de semana regresa la Semana Cultural de Castilla y León, que centrará su actividad en los concursos de puzles, organizados en colaboración con la Asociación Española de Puzles (Aepuzz).

El concurso de puzles infantil tendrá lugar hoy en la plaza del mercado. Mañana, el mismo emplazamiento acogerá el concurso individual a las 11.00 horas y, por la tarde, a las 17.00 horas, el concurso por parejas. Finalmente, el domingo a las 11.00 horas, se celebrará el concurso de puzles en grupo.

Las jornadas culturales y deportivas culminarán el domingo con una comida de hermandad a las 14.00 horas.

