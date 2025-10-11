El truco de Jordi Cruz para conseguir el sándwich mixto perfecto: este es su queso favorito El famoso cocinero, miembro del jurado de 'MasterChef', aconseja congelar las rebanadas de pan de molde

El sándwich mixto, de jamón y queso, es uno de los alimentos más socorridos para una cena, una merienda o un desayuno. Pero hay formas y formas de prepararlo y conseguir el mejor resultado posible. Uno de los chefs más famosos, Jordi Cruz, ha desvelado su truco infalible para conseguir el sándwich mixto perfecto.

Conocido por sus seis Estrellas Michelin y por ser uno de los miembros del jurado de 'MasterChef', el programa culinario con más éxito de la televisión en España, el cocinero catalán tiene su propia de cocinarlo para conseguir la textura ideal.

«Hola amigas y amigas, ¿cómo estáis? Hoy es un día interesante porque vamos a hacer que está vulgarizado, como es el pan de molde, y otra elaboración que está vulgarizada como es el sándwich mixto, en mi tierra llamamos bikini, esas dos laminitas de pan que esconden un jamoncito y un queso dentro y van planchaditos. Vamos a dignificar esta receta», comienza diciendo en un vídeo publicado en Instagram.

Su consejo es congelar las rebanadas de pan del molde que vayamos a utilizar previamente Así, «el pan mantendrá mejor su forma y jugosidad«, arguye el chef en una publicación con miles de reproducciones. Cruz también detalla qué ingredientes se deben utilizar. Sí, jamón y queso, pero no cualquiera, si no productos de calidad.

«Ya sabéis que este que se desmenuza, porque se separan los grupos musculares, significa que es un cerdito rico. Y hay que invertir esos 20 céntimos más para comprar un buen jamón«, afirma a la vez que revela cuáles son sus quesos favoritos para preparar este emparadado tan típico y sencillo de cocinar: dos franceses (Comté o el Saint-Félicien) y dos suizos (Gruyère o el Raclette).