Un soltero bilbaíno al ver que su cita traspasa una línea roja en 'First Dates': «Por ahí no voy a pasar» Uno de ellos no ve diferencia entre «irte al cine con una amiga o irte a follar con otro»

B. Vergara Miércoles, 5 de marzo 2025, 09:12

Roberto, más conocido como Rober para sus amigos, es un bilbaíno que acude a 'First Dates' en busca del amor. Un solero que ha sorprendido a Carlos Sobera a la hora de describirse. Y es que este vizcaíno es fan de Isabel Pantoja, desde siempre. De «cuando estaba soltera y no se había casado con Paquirri», explica.

Además, le ha contado al presentador de 'First Dates' que hizo historia en el País Vasco porque fue la primera persona gay que adoptó un niño. «Fue hace muchos años, mi hijo tiene 26 años y le traje con 3 añitos», ha explicado. Un proceso que no fue fácil, ya que no podía decir que tenía pareja, por lo que «lo adopté como padre soltero». Fue a Ucrania.

La cita de Rober era David, un hombre natural de Asturias. Ambos han hablado sobre el trabajo y sobre el tiempo de ocio. Sin embargo, sobre las relaciones no tenían muchas cosas en común. El bilbaíno le ha contado que había estado 30 años en pareja y David le ha confesado que él se había dado cuenta de que ya no podría tener una relación cerrada. Un detalle que no le ha gustado a Rober. «Ahí, no, por ahí no paso», le ha espetado. Y le ha dejado claro que es el muy clásico «lo mío es mío».

Sin embargo, David es todo lo contrario. Y le ha dicho que no ve diferencia entre «irte al cine con una amiga o irte a follar con otro». Para el asturiano, lo importante es que su pareja esté en los momentos cruciales. Este soltero ha desvelado que su pareja se rompió por hacer muchos tríos «el que me quedé solo fui yo».

Con estas diferencias era muy difícil que encajaran. Así que en la decisión final se han confesado que les había faltado chispa.