Sobera abronca a un concursante de 'GH Dúo': «Es irrespetuoso»

Joseba Fiestras Viernes, 21 de febrero 2025, 07:13 Comenta Compartir

Miguel Frigenti abandonó desolado la casa de 'GH Dúo'. Unas nominaciones extremas que él no controlaba le pusieron en la picota y el público le condenó sin piedad. «No me lo merezco», afirmaba dolido el concursante poco antes de conocer la noticia. «Tenía un poco la esperanza, pero me alegro de irme bien con mis compañeros. Esta semana nos hemos acercado y he demostrado que yo no he dividido la casa», manifestaba entristecido a Carlos Sobera. Marieta, su rival en las nominaciones, le brindaba un piropo. «Ha sido un concursante diez», alababa la joven.

Miguel ve como la casa reacciona a su expulsión 💥#GHGala9 pic.twitter.com/mb2gH7yy8y — Gran Hermano (@ghoficial) February 20, 2025

«Si se va, creo que ha sido por mi culpa porque no supe nominar en condiciones. La cagué», se lamentaba su novio, Nua Batle, apenado porque su chico le echó en cara, minutos antes, las votaciones que había ejecutado la semana pasada desde plató.

Por otro lado, la casa reaccionó de manera sosegada a la expulsión. Unos contuvieron su alegría más que otros porque Álex Guita no pudo ocultar la satisfacción que le produjo librarse de un contrincante con el que no congeniaba de ninguna manera. «Es un juego y, al final, yo pienso que lo que sucede, conviene», declaraba Frigenti garantizando que se iba con la cabeza bien alta del concurso.

Miguel Frigenti responde a las palabras de Ruvens sobre su concurso:#GHGala9 pic.twitter.com/Yi4vsNsPMQ — Gran Hermano (@ghoficial) February 21, 2025

Y el recreo continuaba en 'GH Dúo' porque las nominaciones se realizaban esta vez pinchando globos. Ghita fue el primer condenado con el beneplácito de prácticamente toda la casa. Y es que el entrenador personal se pasó de la raya y hasta Sobera tuvo que llamarle la atención. El supuesto cortejo de Álex hacia Maica Benedicto y el rechazo que le brindó la joven motivó su rebote. Tras llamarle «torpe», la modelo le puso en su sitio. «Soy buena, pero no tonta. Lo que a ti te molesta es que te he pillado», replicaba ella. Y él perdió los papeles. «Si tú no pillas ni el tren», disparaba cosechando un sonoro abucheo en plató. «La diferencia entre tú y yo es que yo soy educada y tú eres un grosero», respondía Maica enfadada. Y el presentador regañó al deportista. «Respóndele con argumentos, pero decirle que no pilla ni el tren, es irrespetuoso, Álex. Ahí has perdido puntos», afeó Sobera. Con todo, Guita no aprendió y señaló a Romina Malaspina. «No sabe ni por dónde le sopla el viento», espetó. Nueva bronca del respetable.

Maica se convierte, sin sabero, en FINALISTA junto a Sergio, José María y Óscar 🙌🏻 #GHGala9 pic.twitter.com/nVvJm7F0Xd — Gran Hermano (@ghoficial) February 21, 2025

La segunda castigada fue Marieta y Romina le siguió pronto en la lista negra. La otra cara de la moneda fue para Sergio Aguilera que se convirtió en el primer finalista de la edición. Además, el 'tentador' tenía el poder de escoger al segundo finalista de la noche y escogió a José María Almoguera, el hijo de Carmen Borrego. Los otros dos finalistas son Óscar y Maica.