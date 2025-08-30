Sergio Ramos sorprende con su nueva canción en solitario, un canto a su madridismo

Sergio Ramos ha decidido dar un paso más en su faceta artística y estrenarse como cantante en solitario. El futbolista del Monterrey mexicano, que cumplió ... 39 años el pasado marzo, lanzará el próximo 31 de agosto su primer tema propio, titulado 'Cibeles', disponible en todas las plataformas digitales.

CIBELES 🎶 - 31 de agosto disponible en todas las plataformas.



CIBELES 🎶 - Available on August 31 on all streaming platforms. pic.twitter.com/dq3bPiKx0n — Sergio Ramos (@SergioRamos) August 30, 2025

El andaluz ya había coqueteado con la música en colaboraciones con artistas como Los Yakis (No me contradigas), Demarco Flamenco (Otra estrella en tu corazón), Canelita o incluso en el himno oficial de la Selección de 2016 (La roja baila, junto a Niña Pastori y RedOne). También formó parte del nuevo disco de Carín León en 2024. Sin embargo, esta será la primera vez que el excapitán del Real Madrid se adentre en solitario en el panorama musical.

El adelanto publicado este sábado en sus redes sociales muestra a Ramos con una camiseta blanca mientras suenan imágenes de la Fuente de Cibeles y de algunos de sus momentos más recordados en el club blanco. En el vídeo aparece una frase que apunta al carácter nostálgico del proyecto: «Y tú lo sabes, Cibeles». Durante la semana, ya había dejado pistas con una furgoneta negra que circuló por la plaza madrileña con la inscripción «Tú me pediste que vuele» y su firma, SR93.

Todo apunta a que la canción es un homenaje al lugar donde el Real Madrid celebra sus títulos. Como capitán, Ramos fue protagonista de esas celebraciones, colocando la bufanda y la bandera del club a la diosa tras conquistar trofeos. El camero levantó con el conjunto blanco tres Champions consecutivas (Undécima, Duodécima y Decimotercera) y alcanzó la cifra de más de 100 goles, una marca excepcional para un defensa.

Su trayectoria con el Real Madrid, donde militó durante 16 temporadas (2005-2021), dejó un palmarés brillante: 5 Ligas, 4 Supercopas de España, 2 Copas del Rey, 4 Champions, 3 Supercopas de Europa y 4 Mundiales de Clubes. Tras su salida, pasó por el Paris Saint-Germain (2021-2023), regresó al Sevilla en la temporada 2023-2024 y desde comienzos de este año juega en Monterrey, donde mantiene su competitividad a punto de cumplir cuatro décadas de vida.

Con Cibeles, Sergio Ramos se adentra definitivamente en la música, un terreno que siempre le ha atraído y que ahora explora desde una perspectiva personal y nostálgica, rindiendo tributo a su pasado madridista.