El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Aparecen los restos mortales de Mati Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
El futbolista en el videoclib de su nueva canción Instagram

Sergio Ramos sorprende con su nueva canción en solitario, un canto a su madridismo

Bajo el título 'Cibeles', la letra hace referencia a sus años dorados en el club blanco

Ekaitz Vargas

Sábado, 30 de agosto 2025, 17:10

Sergio Ramos ha decidido dar un paso más en su faceta artística y estrenarse como cantante en solitario. El futbolista del Monterrey mexicano, que cumplió ... 39 años el pasado marzo, lanzará el próximo 31 de agosto su primer tema propio, titulado 'Cibeles', disponible en todas las plataformas digitales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El niño de once años evacuado de las piscinas de El Fango murió ahogado
  2. 2

    La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»
  3. 3

    Escándalo en Italia por la difusión de fotos íntimas de mujeres, entre ellas la primera ministra Meloni
  4. 4

    Blondie, el león más querido del mundo, es ahora el trofeo de un cazador
  5. 5

    Mungia reinventa el caserío de Olentzero ante la caída de visitantes
  6. 6

    Esteban acusa a Sánchez de «aferrarse al poder como una lapa» y carga contra Bildu
  7. 7 Última hora del estado de salud de Bruce Willis: su familia toma una drástica decisión
  8. 8

    Un tribunal de apelaciones de EE UU tumba los aranceles de Trump
  9. 9

    La plaza de toros de Orozko se echa al monte
  10. 10 El guiño del luchador Topuria a un exjugador del Athletic en un partidillo de fútbol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Sergio Ramos sorprende con su nueva canción en solitario, un canto a su madridismo

Sergio Ramos sorprende con su nueva canción en solitario, un canto a su madridismo