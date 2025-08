Rodolfo Sancho y su abogado tras las últimas informaciones sobre Daniel: «No son ciertas las manifestaciones sobre controversias» Aseguran que el detenido no ha mantenido ninguna entrevista

El actor Rodolfo Sancho y el despacho de abogados de Marcos García Montes han emitido un comunicado conjunto en el que desmienten las recientes declaraciones que afirmaban un supuesto enfado de su cliente, Daniel Sancho, ante las presuntas palabras del letrado sobre su vida en prisión.

Hace tan solo unos días, el abogado del nieto de Sancho Gracia se sinceró sobre las condiciones en las que Daniel Sancho se encuentra en la prisión de máxima seguridad de Surat Thani. Sus palabras sorprendieron, ya que contradecían lo que muchos pensaban sobre su forma de vivir en la prisión tailandesa.

Desde el programa 'TardeAR' revelaron en exclusiva que estas declaraciones no fueron bien recibidas por el condenado. «No sé por qué García Montes ha contado esto y con qué intención porque todo es mentira. De hecho, Daniel Sancho, y esto es una información que podemos adelantar en este programa en exclusiva, se enteró la semana pasada de esas declaraciones que daba García Montes a los medios digitales y puso casi el grito en el cielo», explicaban en el programa.

No obstante, tan solo unas horas después, el programa de las tardes de Telecinco informaba sobre el contenido del comunicado que Rodolfo Sancho y el letrado habían emitido. En él desmentian las informaciones difundidas. «Rodolfo Sancho y el abogado Marcos García Montes manifiestan que han contactado por videoconferencia esta mañana con Daniel en la prisión de Tailandia y les ha confirmado que no son ciertas las manifestaciones que han publicado sobre controversias y polémica con su abogado Marcos García Montes y que no ha mantenido ninguna entrevista con periodista alguno o con otra persona», comienza el escrito.

Tanto el padre como el abogado de Daniel no están de acuerdo con esta situación que se ha contado en diferentes medios del país. «Los abajo firmantes manifiestan su profundo disgusto y pesar por la publicación de noticias que carecen de verosimilitud», concluye el comunicado.