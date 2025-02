La reacción de Broncano al éxito de 'La isla de las tentaciones': «Está entretenido pero nos putea»

Silvia Osorio Miércoles, 12 de febrero 2025, 08:24 Comenta Compartir

Acostumbrados a ver cómo Broncano habla sin complejos sobre su guerra televisiva por las audiencias con 'El Hormiguero', era de esperar que 'La Revuelta' también reaccionara al éxito de 'La isla de las tentaciones'. Lo ha hecho en su estilo, a base de cachondeo e ironía y encajándolo con deportividad. El pasado lunes, la carrera por la playa de Montoya, un vídeo que se ha hecho viral y que ha llegado hasta Estados Unidos con la mismísima Whoopi Goldberg analizando las imágenes en su programa, superó en espectadores a los dos programas hasta ahora reyes del 'access prime time'.

El reality de Telecinco en el que cinco parejas ponen a prueba su amor va por la octava temporada. Nadie esperaba que superara a 'La revuelta' y a 'El Hormiguero' en audiencia, pero el fenómeno Montoya lo ha conseguido.

'La isla de las tentaciones' nos pinta la cara.



¿Cómo vamos a competir con gente follando? ¿Con espías de la II Guerra Mundial? La gente quiere FORNIQUE 🥀😔



Pero tenemos el cariño de este público maravilloso (pide aplauso populista) @lalachus2 #LaRevuelta pic.twitter.com/GXU7Ju9wuY — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) February 11, 2025

Este pasado martes, Jorge Ponce ya recurrió al momento protagonizado por el exconcursante de 'El Conquis', que rompió las reglas del programa y se escapó corriendo por la playa a la casa de las chicas en donde su novia Anita le estaba poniendo los cuernos con Manuel.

El subdirector y colaborador del programa recreó la escena abandonando el teatro donde se graba el programa para salir corriendo por toda la Gran Vía madrileña, al igual que el vídeo viral del utrerano que ha dado la vuelta al mundo.

'La isla de las tentaciones' consiguió el lunes líder un 21,4% de cuota y en la franja de coincidencia con 'La Revuelta' y 'El Hormiguero' les superó con un 14,9% -el programa de TVE se quedó en un 14,6% y de Pablo Motos en un 13,7%-.

Pues bien, este miércoles Broncano y Lalachus no dudaron en analizar los datos y el impacto que ha supuesto el reality de Telecinco. La colaboradora del programa reconoció su sorpresa ante el nivel de contenido explícito del programa presentado por Sandra Barneda: «El otro día lo vi un rato y no sabía que hay sexo. Con sábanas, pero no cortan los micros», señaló Lalachus.

«¿Cómo vamos a competir con gente follando?»

«Parecía que todo el mundo hablaba de 'La Revuelta' versus 'El Hormiguero' hasta que se abrieron los cielos, apareció Montoya diciendo '¡azquerozaaa!' y ya...», añadió la humorista en su sección. «Está entretenido, pero nos putea. La gran batalla de audiencias interrumpida por un coño en la nuca», respondió el cómico jienense provocando las risas del público.

Lalachus, entonces, propuso una solución: «Lo que funciona de 'La isla de las tentaciones' habría que ponerlo en TVE. Tentadores en todos los programas, en todos. En plan el telediario, el tiempo. ¡Una ola de calor!. O Mañaneros. Mañanero me parece que es un nombre engañoso. Tendría que haber unas pantallas en casa dándome a por el mañanero», lanzó. También sugirió una versión más atrevida de 'Saber y Ganar', en la que «Jordi Hurtado pasándose el hielo con la gente».

En redes, el programa de La 1 también ha publicado comentarios en los que asumen el éxito de 'La isla de las tentaciones': «¿Cómo vamos a competir con gente follando? ¿Con espías de la II Guerra Mundial? La gente quiere FORNIQUE», han escrito en X (antes Twitter).