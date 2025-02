Raquel Sánchez Silva confiesa por qué dejó el periodismo deportivo

Leire Moro Miércoles, 19 de febrero 2025, 16:50 | Actualizado 17:19h. Comenta Compartir

Raquel Sánchez Silva ha visitado el programa 'Late Xou' para promocionar la nueva edición de 'Maestros de la Costura'. En este encuentro con Marc Giró también ha hablado sobre sus inicios en el periodismo deportivo. Una profesión que decidió abandonar no por falta de preparación, sino porque hace tres décadas ser mujer y hablar de fútbol era «una lucha constante contra prejuicios difíciles de derribar»

La presentadora recordó sus comienzos en Televisión Española, donde su imagen llamaba tanto la atención como su trabajo. «Tenía 24 años y en ese momento llevar ese pelo presentando un informativo no era sencillo», comentó al ver imágenes de su etapa como periodista deportiva. En aquel momento, la periodista cambiaba su peinado, arriesgando con los colores y con cortes que no eran los habituales en las periodistas, pero ella defendía que su imagen no restaba credibilidad a su trabajo: «Tenía mucho coraje y defendía a capa y espada que un color de pelo o una camiseta no afectan a la información que dabas».

Pero su imagen no era el único reto para ella. Raquel aseguró que ser mujer en el periodismo deportivo de los años 90 significaba aguantar que compañeros, directivos e incluso jugadores cuestionaran su capacidad. «Que fueras mujer y supieras de fútbol no era comprendido por todas las personas del gremio. No era sencillo convencer a la gente de que tú también podías hacerlo», explicó con sinceridad.

Con el tiempo, y pese a su pasión por el deporte, tomó una decisión que marcaría su trayectoria: alejarse de la información deportiva. «Lo decidí, no porque yo no estuviera preparada, sino porque no era el momento, era una batalla muy perdida», confesó.

Fue entonces cuando inició una carrera que la llevaría a convertirse en una de las presentadoras más demandadas del país. Con el tiempo, encontró su espacio en formatos de entretenimiento, donde ha brillado en programas como 'Pekín Express', 'Supervivientes' y 'Maestros de la Costura', que este año lanza su primera edición celebrity.