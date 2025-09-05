El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 5 de septiembre

Las pullas de David Broncano a 'El Hormiguero' para anunciar el regreso de 'La Revuelta': «Líder algunas veces»

El programa de La 1 regresa el próximo lunes 8 de septiembre en su franja habitual

G. C.

Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:54

David Broncano ya calienta su particular lucha en el 'access prime time' con 'El Hormiguero' antes de arrancar su segunda temporada. Si Pablo Motos comenzaba esta primera semana de septiembre, 'La Revuelta' ha dilatado su regreso al próximo lunes 8 de septiembre. Eso sí, no ha perdido la ocasión de asestar alguna que otra pulla a su rival directo en una de sus promociones.

Es fácil leer entre líneas. Es bien conocido que la lucha por la audiencia ha derivado en ciertas polémicas por cómo se interpretan en ocasiones los datos. Depende de la cifra que se tome como referencia (minuto de oro, media de espectadores...) las lecturas pueden variar. Y es algo de lo que se han servido Antena 3 y La 1 en el último año, sobre todo en las primeras semanas de Broncano el año pasado, cuando incluso llegó a rozar el sorpasso. Poco a poco, se fue desinflando y las hormigas mantuvieron su trono a final de temporada.

El programa de Atresmedia ha arrancado esta nueva temporada televisiva sacando de nuevo pecho y presumiendo de conseguir los mejores datos en un arranque desde que comenzase su emisión hace veinte años. No faltó la polémica sobre si obtuvo más telespectadores que la entrevista de Pepa Bueno al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Cruce de acusaciones entre corporaciones incluido. Ambos espacios coincidieron únicamente durante 23 minutos. Las estadísticas señalan que durante ese tiempo la entrevista de Sánchez reunió a 2.109.000 espectadores y un 18,5% de cuota, frente al 17,3% y 1.968.000 seguidores que obtuvo el programa de Pablo Motos.

Ahora, 'La Revuelta' se presenta como «líder algunas veces, pero la no la mayoría». «El programa más visto de algunas comunidades autónomas» o «con invitados que casi siempre vienen», una clara alusión al otro gran roce con 'El Hormiguero' a raíz de la no entrevista a Jorge Martín, son otras de las pullitas que reúne el anuncio de la nueva temporada.

