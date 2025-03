Los problemas de Maribel Verdú encarnando a una Guardia Civil: «No sabes cómo aprieta el tricornio»

Joseba Fiestras Martes, 4 de marzo 2025, 22:53 Comenta Compartir

Con la Semana Santa de Morón como telón de fondo, la serie 'Cuando nadie nos ve' está protagonizada por una sargento de la Guardia Civil y una agente del ejército estadounidense que exploran una serie de crímenes ocurridos en la zona. Las actrices Maribel Verdú y Mariela Garriga intervienen en la ficción dirigida por Enrique Urbizu. Ambas intérpretes acudieron a 'Él Hormiguero' para presentar el thriller. «Son unas investigaciones que llegan a convertirse en algo mucho más grande de lo que ellas piensan», avanzaban las artistas.

«Lucia, mi personaje, es una mujer muy desconfiada y yo soy la mujer más confiada del mundo. Creo que la gente tan desconfiada confiada se pierde numerosas oportunidades en la vida», declaraba Verdú. El rol de Garriga tiene problemas con la comida y Pablo Motos aprovechó para preguntarle por la gastronomía española. «No sabía lo que era un bocata. Y bauticé el momento como 'bocata time'. Me llamaba también la atención que las familias comen y cenan juntas, y eso me gusta mucho de España. Es difícil verlo en ciudades grandes», manifestaba la actriz.

«No sabes lo que aprieta y cómo duele el tricornio», revelaba Verdú que tuvo que lucir la prenda de cabeza reglamentaria de la Guardia Civil. Las Fuerzas Armadas norteamericanas disponen de un departamento específico para explicar a las actrices cómo se actúa. «Es para aconsejar a las películas y a las series, para que sea lo más real posible. Y yo llamé», contaba Garriga. En la serie, hay secuencias que transcurren en Semana Santa y hubo que reproducirla. «No se recreó, se hizo de verdad. Este año tuvo que cancelarse por la lluvia y no te puedes imaginar lo que fue. Se volcó todo el pueblo de Morón. Y todo era de verdad: los pasos, los costaleros… Fue lo más emocionante que yo he vivido en mi vida. Y no tiene nada que ver con que seas creyente o no. Es una emoción tremenda», recordaba Maribel. Su compañera lo vivió de otra forma. «Yo no sabía nada de la Semana Santa, pero vi los ensayos y cuando vi a los costaleros debajo del paso y como levantaban todo con tanta precisión y disciplina, se te pone los pelos de punta», describía.

Morón se ha convertido en un protagonista más de la ficción de Urbizu y sus habitantes, en cómplices de las actrices. «Cuando se cortaba para comer nos íbamos al pueblo y estaba el quiosco, el sitio de los churros, cuyo chocolate no daba acidez ni nada… Y había una pescadería en la que vendían de todo y yo compraba un pulpo muy rico, y me decían que necesitaba unas patatitas cocidas. Y como no me las podía hacer yo porque vivía en un hotel, me las hacían ellas. Otra chica, de la librería, me dejó un cuaderno con pingüinos porque ella sabía que yo coleccionaba pingüinos. Ah, y la panadera… ¡Qué pan!», comentaba Verdú encantada con sus anfitrionas.

Las plataformas y su irrupción en la ficción española salieron a escena. «Yo creo que la televisión que se hace ahora es como el nuevo cine independiente. Antes, los actores que hacíamos tele estábamos más denostados. Y ahora quién no hace tele. La calidad es impresionante. Enrique Urbizu, además, la ha dirigido como si rodase ocho películas independientes», ponderaban las actrices. Garriga tiene experiencia en pelis de acción ya que ha participado en dos entregas de 'Misión imposible'. «Estaba escribiendo una serie y me llamó Christopher McQuarrie. Y al día siguiente estaba en Londres haciendo una prueba con Tom (Cruise). Me enseñaron todo, hice la prueba y cuando terminé la audición en inglés, me pidieron que la hiciera en italiano. Lo hice y me la pidieron en español. Fueron dos horas de audición. Y me cogieron», explicaba. Y Cruise acabó hablando con su madre. «Cuando empiezas a trabajar en un proyecto tan grande no lo puedes decir enseguida porque debes esperar a que la noticia salga. Y no se lo podía decir a mi madre. Y el día que iba a contárselo, Tom me pidió que le dejara hacerlo a él. Le dije a mi madre que se preparara, que le iba a llamar el actor de la película. Le llamo por FaceTime y mi madre me miró a mí y me dijo que no le hiciera eso», evocaba entre risas. Verdú también ha trabajado en Hollywood, aunque no insiste en ello. «Estoy muy bien aquí, muy a gusto. Siempre digo que voy donde esté un buen proyecto y con un buen director detrás. Las veces que he ido fuera ha sido con Rodrigo García que, para mí, es uno de los mejores directores de actores del mundo. Pero estoy encantada con mi mundo latino», zanjaba la española.