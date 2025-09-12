Pepa Bueno responde a Mariló Montero en 'La Revuelta' tras ser tachada de «sanchista» Broncano exprime con éxito la entrevista del pasado martes y logra que la presentadora del Telediario conteste a su compañera de profesión

A. Mateos
Viernes, 12 de septiembre 2025

El 'terremoto Mariló Montero' continúa en TVE. Aunque han pasado casi tres días desde que la colaboradora de 'Espejo Público' acudiese como invitada a 'La Revuelta' para acusar al programa en directo de tener un «fuerte sesgo ideológico», en la televisión pública están exprimiendo al máximo el conflicto.

La "SANCHISTA" de Pepa Bueno responde a Mariló Montero #LaRevuelta pic.twitter.com/RuXae9UY8g — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 11, 2025

Broncano ayer apareció con ganas de más y según dio la bienvenida a Pepa Bueno, que regresa a RTVE para presentar la segunda edición del Telediario, el público la recibió con una fuerte ovación. El humorista aprovechó este gesto para lanzar un dardo a Mariló: «Esto está lleno de auténticas alimañas comunistas». Los espectadores que acudieron al teatro aplaudieron las palabras de Broncano y este insistió en su discurso: «Esto un programa de comedia o entretenimiento, no informativo, la gente aplaude lo que les gusta».

Pepa Bueno, que acababa de entrar al plató, entró al juego de la misma. «¿Te imaginas que en un telediario te abucheen cuando no les gusta una noticia?», preguntó. Y Broncano defendió que «en un programa informativo serio, como en los debates políticos, lo suyo es que no haya público porque pueden condicionar».

Tras esta pequeña reflexión, Broncano pasó a detallar a su invitada lo que Montero había dicho sobre ella: «Mariló dijo que toda la programación de Televisión Española está orientada a posiciones de izquierdas, entre ellas el Telediario. Dijo que Pepa Bueno es buena periodista, pero es muy sanchista».

Pepa Bueno: «Hay gente empeñada en decir que no existe la realidad. Si rompemos el consenso sobre la realidad, ¿de qué vamos a hablar?” #LaRevuelta pic.twitter.com/mSVspTNrAa — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 11, 2025

Bueno respondió... pero de una forma muy elegante. «¿Vamos a pasarnos la vida tratando de defendernos de las etiquetas que nos ponen los demás?», se preguntó antes de añadir que «la audiencia es muy inteligente». «Podemos estar enredados defendiéndonos de las etiquetas que nos ponen o concentrarnos en pasarlo y hacerlo bien», zanjó.

La presentadora del Telediario defendió que nadie puede «amputarse» la ideología. «Hay que ser honrado. La realidad existe y hay mucha gente empeñada en decir que no existe. El trabajo de los periodistas consiste en acercarse con honestidad a la realidad y lo que piensas tienes que dejarlo atrás para hacer las noticias».