Comunicado de Mariló Montero tras su cara a cara con Broncano: «Fue una conversación improvisada» La presentadora navarra agradece al equipo de 'La Revuelta' el trato recibido y el tiempo que tuvo para explicar su crítica hacia TVE

Silvia Osorio Viernes, 12 de septiembre 2025, 08:06 | Actualizado 08:13h.

La tensa entrevista a Mariló Montero en 'La Revuelta' ha sido uno de los momentazos televisivos en este arranque de temporada. La presentadora navarra y David Broncano protagonizaron un debate ideológico sobre la parcialidad de TVE que ha dado mucho de qué hablar.

La repercusión ha sido tal que la actual colaboradora de 'Espejo Público' de Antena 3 y participante de 'MasterChef Celebrity' publicó este jueves un comunicado en su perfil de Instagram en el que agradece al programa de TVE y al equipo de Broncano el trato recibido y el tiempo que tuvo para exponer su opinión sobre la cadena pública sin ningún tipo de interrupción.

«Gracias, David Broncano, y a todo el equipo de @larevuelta_tve por invitarme a vuestra casa, donde disfruté personalmente de vuestro ingenio», comienza diciendo la que fuera la mujer de Carlos Herrera. La charla, asegura, no estaba premeditada. «Surgió, de manera espontánea, una conversación improvisada que resultó tan interesante que merece ser continuada», expone.

Montero explica que no conocía previamente al comunicador y humorista jienense. «Fue un diálogo entre dos personas educadas que acababan de conocerse y que, aun partiendo de ideologías distintas, demostraron que lo que nos une es más fuerte: la tolerancia, el respeto y la curiosidad sincera por comprender al otro». Aunque criticó abiertamente a TVE por su «fuerte sesgo ideológico» y aseguró que «todos los presentadores son de izquierdas», ahora la de Estella señala que la conversación se desarrolló «lejos de etiquetas y bandos». «Esa curiosidad abierta —lejos de las etiquetas y los bandos— es la que enriquece, mientras que reducir cada voz a un bloque ideológico empobrece el debate público», apunta a la vez que cree que «todos somos necesarios». «En tiempos de polarización y extremismos que ponen en riesgo nuestra convivencia, conviene recordar el valor de ese abrazo: un gesto sencillo que demuestra que se puede discrepar mucho y, aun así, mantener la cordialidad».