El peor día de Sobera en televisión: «Me enfadé mucho...»

El vizcaíno Carlos Sobera es uno de los rostros más queridos en televisión y pese al paso de los años, la audiencia no parece cansarse de él. Triunfa en Cuatro con 'First Dates', el popular programa de primeras citas, y en Telecinco con 'Supervivientes', donde modera el debate semanal.

Una de las características más singulares del baracaldés es su don de gentes. Siempre con una sonrisa en el rostro y a pesar de la complejidad de los directos en televisión, nunca se le ha visto con una mala cara. Aunque Sobera matiza en su entrevista con este periódico que ni siquiera él es perfecto.

«Solamente hubo una vez en mi vida que me enfadé en televisión», asegura antes de contar lo que ocurrió durante un programa en 'Atrapa un millón' (Antena 3). «Hacíamos un especial en favor de asociaciones de mujeres, y en defensa de los derechos de las mujeres contra el machismo. Una concursante muy desconfiada no atendía nunca a mis recomendaciones. Los presentadores, evidentemente, jugamos; es un concurso. En un programa benéfico no vamos a hacer que ganes el máximo, –no podemos hacerlo–, pero sí intentamos conducirte para que resuelvas al menos un número mínimo de preguntas y se lleve algo la causa benéfica. Pero aquella concursante desconfiaba de mí y no hacía caso de mis indicaciones. Hice una pregunta y falló. Me enfadé mucho», cuenta.

Aquello no quedó ahí. Sobera le recriminó su actitud a la concursante: «Le dije que no era posible que fuera a un programa de televisión sabiendo que tiene a la cadena a su favor, el programa a su favor y al presentador a su favor, e hiciera lo que acababa de hacer».