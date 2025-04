Paula Badosa y Stefanos Tsitsipas, ¿boda a la vista?

A.M. Martes, 22 de abril 2025, 08:16 Comenta Compartir

Paula Badosa y Stefanos Tsitsipas es una de las parejas más mediáticas del mundo del deporte. Los tenistas llegaron felices y de blanco impoluto a la gala de los Premios Laureus celebrada en Madrid y entre broma y broma dejaron la posibilidad de dar un paso más allá en su relación.

Durante su desfile en la alfombra roja le preguntaron al griego por el 'look' ibicenco que lucían y este reconoció abiertamente que se le había pasado por la cabeza utilizar ese estilo para su futuro enlace con Badosa. «Le he dicho a Paula que si nos casamos es probablemente como me gustaría hacerlo. Está bien tener una primera impresión de cómo se siente (con el blanco)», dijo al micrófono de TVE.

🔔¿Campanas de boda?



🤍Tsitsipas y Badosa desfilaron de blanco por la alfombra roja de los Laureus y el griego bromeó sobre la posibilidad. #Laureus25 pic.twitter.com/hFkaAC3fRa — Teledeporte (@teledeporte) April 21, 2025

En todo momento, Paula lució una sonrisa de oreja a oreja dejando claro que la relación marcha mejor que nunca a pesar de los altibajos que sufrieron el año pasado, cuando incluso llegaron a tomar caminos separados. Aquella crisis solo duró un par de semanas y ambos solucionaron sus diferencias.

«A lo mejor los Premios Laureus son algo más que una gala y se convierten en una declaración...», sentenció el griego antes de continuar su desfile por la alfombra roja junto a Badosa. Ambos tenistas asistieron junto a otros emblemas de este deporte como Novak Djokovic al gran homenaje de los Laureus a Rafa Nadal, nombrado icono deportivo del año.