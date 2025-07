Pamela Anderson y Liam Neeson, pareja sorpresa del verano en Hollywood

El pasado 22 de julio, Pamela Anderson y Liam Neeson no escatimaron en arrumacos y gestos cariñosos durante la presentación de la película que han rodado juntos, 'Agárralo como puedas'.

De compañeros de reparto a pareja sorpresa del verano. El amor, en ocasiones, traspasa la gran pantalla. Es lo que les ha ocurrido a dos estrellas de Hollywood como Pamela Anderson y Liam Neeson, que han confirmado su noviazgo después de rodar juntos la nueva película de 'Agárralo como puedas'. Los dos conocidos actores llevan saliendo juntos varios meses.

La revista 'People' ha dado a conocer la noticia, que ha provocado una gran sorpresa en la meca del cine. El pasado 22 de julio, el intérprete, viudo de Natasha Richardson, y la ex 'vigilante de la playa', cinco veces divorciada, no escatimaron en arrumacos y gestos cariñosos durante la presentación del filme en Londres. En la 'premier de Nueva York, celebrada este lunes, la actriz acudió junto a sus hijos. En un álbum de fotos compartido en Instagram, Neeson ha escrito: «Gracias a todos los que han venido a reírse con nosotros. El amor está en el aire».

«Es un romance incipiente», afirman fuentes cercanas a la pareja a la conocida revista estadounidense. «Es sincero, y está claro que están ilusionados el uno con el otro», aseguran. En la nueva versión de 'Agárralo como puedas', Anderson, de 58 años, y Neeson, de 73, interpretan a un matrimonio. Ella es Beth y él Frank Drebin Jr., en el papel del hijo de Drebin, interpretado por su padre, el recordado Leslie Nielsen, en 1988.

Pamela Anderson, que volvió al redil el año pasado con la película de corte independiente 'The Last Showgirl', presentada en la última edición del Zinemaldia de San Sebastián, tiene dos hijos con su ex marido Tommy Lee, de 29 y 27 años. Por su parte, Liam Neeson es padre de dos vástagos, de 30 y 28, fruto de su matrimonio con Natasha Richardson, que hace 16 años murió por una una hemorragia cerebral tras caerse mientras esquiaba.

