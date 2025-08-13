Una nutricionista desmonta el mito del queso fresco en las dietas para adelgazar: «Ya nos gustaría que no engordara» La experta Magda Carlas aborda las propiedades nutricionales de este alimento ligero, habitual en los planes bajos en calorías

Es uno de los alimentos estrella cuando alguien comienza a hacer una dieta baja en calorías para perder peso. El queso fresco es un alimento ligero y socorrido para esos casos en los que se quiere mejorar la composición corporal, pero eso no significa que sea oro todo lo que reluce. Es un alimento menos calórico que el curado, pero eso no significa que no tenga calorías. La médica y nutricionista Magda Carlas desmonta ese mito. «Ya nos gustaría que el queso fresco no engordara. Sería fantástico que un queso tan bueno como este no engordara. Pero es lo de siempre, el único alimento que no engorda de la dieta es el agua, que tampoco adelgaza», asegura

«El queso fresco tiene más agua que el queso curado, por ejemplo, y por tanto aporta menos energía, pero lógicamente eso no quiere decir que no engorde. Si tomamos la misma cantidad de uno y de otro, obviamente el fresco engordará menos«, matiza en un capítulo del podcast 'Respuestas que alimentan', de RAC1. Sin embargo, los más curados también tienen otros beneficios. El queso fresco tiene «menos densidad nutricional que el queso curado» y la mayor cantidad de agua que aporta hace que «sea más digestivo, pero que nos aporte menos vitaminas y calcio que un queso curado».

«No debemos olvidar que engordar o adelgazar no depende de un único alimento, sino que depende del conjunto de la dieta. No hay ningún alimento que adelgace y no hay ninguno que no engorde si lo tomas en cantidad. El único elemento de la dieta que no tiene calorías es el agua», avisa Carlas. Y pone un ejemplo: «Pensar que tomar una ensalada con una gran bola de burrata y unos tomates es ligero es una idea errónea»

«Cuanta más grasa y más sal tiene un queso, por lo general menos dosis debemos tomar», zanja la especialista.

