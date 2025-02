Los nuevos dardos de Shakira a Piqué y a España por su deuda con Hacienda: «Por ti me mudé a un país socialista»

Silvia Osorio Lunes, 17 de febrero 2025, 08:49 Comenta Compartir

Antes de que tuviera que ser hospitalizada y suspender su gira, Shakira volvió a demostrar que su resentimiento contra Gerard Piqué sigue muy presente. La artista colombiana, que ya ha sido dada de alta, ha vuelto a lanzar un dardo al padre de sus dos hijos durante un concierto en Brasil y este ha venido acompañado de otro hacia España.

En su visita al país carioca, la cantante interpretó 'Don't Bother' con una sutil modificación en su letra que no ha pasado desapercibida en redes. La letra original de la canción dice 'Por ti renunciaría a todo lo que tengo y me mudaría a un país comunista' y la de Barranquilla no se cortó en cantar 'por ti renuncié a todo lo que tenía y me mudé a un país socialista'.

Shakira: "Por ti me mudé a un país socialista". Defraudó 14,5 millones de euros entre 2012 y 2014, cuando en España gobernaba Mariano Rajoy del PP y rescató a los bancos. pic.twitter.com/NcQNLTZNjc — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) February 16, 2025

Aunque fue hace unos días, el vídeo ha sido recuperado por varias cuentas y pone de manifiesto el rencor que sigue teniendo hacia el exfutbolsita del Barcelona, de quien se separó tras una sonada infidelidad, y también hacia la Agencia Tributaria, con la que la colombiana llegó a juicio por fraude fiscal.

«Triste»

Tras su éxito en los premios Grammy, Shakira había iniciado esta semana su nueva gira 'Las mujeres ya no lloran World Tour'. Sin embargo, ha teido que ser hospitalizada de urgencia en Perú por «un cuadro abdominal», tal y como anunció la propia cantante en un comunicado en su cuenta de X. «Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche. Estoy muy triste», aseguró la intérprete de éxitos como 'Waka, waka' o 'Hips don´t lie'.

«Mi plan es realizar este show en cuanto sea posible», aseguró tras afirmar que había estado «con gran emoción e ilusión» para reencontrarse con su público tras haber ganado el Grammy por Mejor Álbum Pop Latino. En otro tuit la cantante ha agradecido las muestras de cariño de sus fans. «Gracias a todos por sus mensajes de cariño. Me dan tanta fuerza!! Los quiero con el alma», ha señalado.

