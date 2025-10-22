El nuevo revés de salud de Sergio Peris-Mencheta que le ha impedido asistir a un evento en Madrid: «Tiene que cuidarse» El actor no pudo recoger el galardón en la gala de los Premios Vida de la Asociación Cris contra el Cáncer

Marina León Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:42 Comenta Compartir

Este lunes, los Cines Capitol en Madrid se convirtieron en el escenario de los reconocidos Premios Vida de la Asociación Cris contra el Cáncer. Uno de los invitados más especiales al evento era el actor y productor Sergio Peris-Mencheta tras su incansable lucha contra la leucemia. Sin embargo, en el último momento, el intérprete tuvo que cancelar la cita por motivos de salud.

En su lugar acudió su mujer, Marta Solaz, que recogió el galardón del actor. «Sergio no ha podido venir porque está malito. En el último momento quería venir aquí, pero no le he dejado. Está tosiendo, tiene un resfriado. Y ya sabéis cómo es esto, tiene que cuidarse mucho», indicó. «Es muy bonito para él recibir un premio que se llama vida. Después, sobre todo, del trasplante, esta palabra es muy importante para él», añadió.

Peris-Mencheta también ha querido pronunciarse a través de sus redes sociales. «Hoy no pude recoger el premio Vida de Cris Contra el Cáncer en el cine Capitol y fue Marta Solaz quien lo recogió en mi nombre… Gracias por el reconocimiento. Emocionado. Gracias, gracias, gracias… por los acompañantes: médicos, familiares y enfermeros. Gracias a la fundación por existir para seguir investigando. Gracias al hospital de La Paz por sostenerme estos meses. Gracias Antonio Perez-Martinez por tus alas. Gracias, Martita, por tu agarrarme la mano», ha indicado.