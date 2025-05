Sergio Peris-Mencheta celebra un año desde su trasplante de médula: «Es mi cumple vida»

Marina León Jueves, 29 de mayo 2025, 20:29 Comenta Compartir

Sergio Peris-Mencheta (Madrid, 1975) celebra este 29 de mayo uno de los aniversarios más importantes de su vida: se cumple un año del día en que recibió la médula de su hermano Juan, conocido como Yonyon. Un trasplante que marcó el inicio de su incansable lucha contra la leucemia. El actor, productor y director da cuenta de su batalla médica y emocional en su libro '730 días. La enfermedad como espejo del tiempo', que ya se puede comprar en las librerías.

«Hoy, mágicamente coinciden la publicación del libro y se cumple un año del inicio del trasplante que se alargó hasta las ocho de la mañana del 29 de mayo. Mañana será mi cumple vida. Hoy celebro a Yonyón. Merci, mon frère», escribió el miércoles en su perfil de Instagram.

En el programa 'La Ventana', de Cadena Ser, Peris-Mecheta, ha contado que tras un largo ingreso hospitalario en España y Estados Unidos está ganándole la batalla a la enfermedad. Eso sí, sigue arrastrando varios efectos secundarios y serias limitaciones físicas. «Solo los que han pasado por lo que yo he pasado lo saben. Estos dolores, náuseas, pinchazos en los tobillos, forman parte de mi presente y me traen a contactar con mi cuerpo», explica.

Así, en su nuevo libro también habla de la culpa y del éxito profesional. «Cuando me llega la noticia, no sé si fue porque se te sube la adrenalina, sentía que me lo merecía. Que me había ido demasiado bien. Mi padre siempre me decía que había que opositar, que tenía que estudiar», cuenta.

Sobre la relación con su hermano, una figura clave en su vida, cuenta que cuando era niño «le quería mucho y de adolescente le di la espalda», puntualiza. «Era su héroe. Luego me arrepentí de haberle abandonado. Me reencuentro con él después de echar un pulso con las pulseras Power Balance. Le partí el brazo con ella. Es simbólico porque la médula ósea habita en los huesos. Eso nos volvió a acercar», dice.

A pesar de haber atravesado una de las experiencias más dolorosas de su vida, desde su cama en un hospital de Los Ángeles -donde vivía con su mujer y sus dos hijos-, Peris-Mencheta fue capaz de seguir dirigiendo obras de teatro en la distacia y escribir un libro. Así, ha vuelto a la dirección escénica con 'Blaubereen', que se estrena el 5 de junio en los Teatros del Canal (Madrid). La obra explora la vida cotidiana de los oficiales nazis en Auschwitz a través de unas fotos inéditas y el testimonio de sus descendientes.