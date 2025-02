«Tomo 20 pastillas al día» El actor y director Sergio Peris-Mencheta cuenta que está «fuera de enfermedad, pero asumiendo que me tocan meses de sostener los efectos secundarios»

Sergio Peris-Mencheta, de 49 años, continúa dando pasos en su recuperación tras someterse a un trasplante de médula el pasado mes de mayo tras ser diagnosticado de leucemia en enero de 2024. El actor y director de teatro ha disfrutado recientemente de unos días en España junto a su familia antes de regresar a Los Ángeles para seguir con su tratamiento.

«Estoy mejorando. Un día estoy bien, al día siguiente estoy un poquito mejor y al siguiente a lo mejor doy tres pasos atrás. Entonces bueno, sé que esto es así y la palabra es aceptación, y saber pues que ahora mismo pues soy un minusválido», cuenta en una entrevista con Europa Press. «Estoy muy contento de estar vivo, como no puede ser de otra manera», asegura el intérprete.

También ha hablado de su tratamiento. «Tomo como 20 pastillas al día», cuenta. Peris-Mencheta sufre los efectos secundarios del propio trasplante, «que tienen un modo de proceder y que es habitual en todos los trasplantados», dice. «Luego están los efectos secundarios de la quimioterapia y de la radiación que sufrí. Juntándolo todo estoy ahora mismo fuera de enfermedad, pero asumiendo que me tocan unos meses todavía o más de sostener estos efectos secundarios», puntualiza.

A pesar de la complicada etapa que atraviesa, asegura que «no me cambio por el Sergio de antes de la enfermedad» y resalta que lo importante no es solo lo aprendido, sino la persona en la que se ha convertido. Además, subraya que su creatividad ha sido clave en su recuperación. «A pesar de estar recibiendo quimioterapia y un trasplante, no dejé de ensayar, aunque fuera a distancia por Zoom. La creatividad ha sido mi salvación», desvela a Europa Press.

