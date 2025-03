La mujer de Jota Peleteiro rompe su silencio y estalla contra Jessica Bueno: «Basta ya de tantas mentiras»

Marina León Jueves, 6 de marzo 2025, 10:26 Comenta Compartir

Jessica Bueno ha compartido con sus seguidores un cabreo monumental después de que su exmarido, Jota Peleteiro, no cumpliera con el acuerdo de recoger a sus hijos para que se fueran con él de vacaciones. «Aquí se cambian los planes y siempre me hacen lo mismo de la noche a la mañana», contó la modelo sevillana visiblemente afectada. También señaló que no era la primera ocasión en la que Jota Peleteiro cancela los planes con los pequeños en el último momento.

Ante esta situación, Ajla Etemovic, la actual mujer del exfutbolista del Eibar y Alavés, ha roto su silencio. «Basta ya de tantas mentiras. Es todo muy innecesario todo lo que está diciendo y haciendo Jessica», ha contado en 'TardeAR'. «Los niños están camino a Riad porque quieren pasar tiempo con su padre y sus hermanos», ha asegurado la modelo serbia.

La mujer de Jota Peleteiro estalla y le manda un mensaje aclaratorio a Jessica Bueno: "Los niños quieren pasar tiempo con su padre" #Tardear5Mhttps://t.co/QhEeH38z5e — Tardear (@tardeartv) March 5, 2025

Ajla y Peleteiro hicieron pública su relación a finales de 2023 y en febrero de 2024, el exjugador anunció su conversión al islam. Ese mismo verano se dieron el 'sí quiero' en una ceremonia íntima y de tradición musulmana en Arabia Saudí. «Esto confirma que Jota es muy buen padre y que sus hijos le quieren y quieren pasar tiempo con él. Y es lo que todos tenemos que respetar», ha revelado Ajla en el programa de Telecinco.

Este episodio evidencia una vez más la tensión que existe entre Jessica Bueno y Jota Peleteiro desde que se divorciaron en noviembre de 2022. Los problemas han ido en aumento, hasta el punto de enfrentarse en los tribunales por la custodia de sus hijos, especialmente después de que Jessica decidiera mudarse de Bilbao a Sevilla, su tierra natal.

Por su parte, Peleteiro busca deshacerse del impresionante chalé que compró hace años en Mungia. El precio inicial de salida era de 2,9 millones de euros, pero tras casi dos años en busca de ofertas, ha decidido rebajar el precio aún más y, según desvela 'Semana', ahora lo vendería por unos dos millones.

