Jessica Bueno, indignada con Jota Peleteiro: «No nos hace falta nadie»

Jessica Bueno está atravesando uno de sus momentos personales más complicados. Tras su reciente ruptura con Luitingo, las cosas con su exmarido Jota Peleteiro parecen que tampoco mejoran. La modelo sevillana ha mostrado públicamente su indignación después de que el exfutbolista cancelara en varias ocasiones un viaje que tenía previsto realizar con sus hijos en común.

El plan inicial, según ha explicado Jessica, era que los pequeños viajaran con su padre el jueves, pero a última hora retrasó el viaje hasta el domingo. Y después volvió a posponerlo hasta el lunes, para después cancelarlo por completo. «Tengo una impotencia y un cabreo por mis niños que yo no sé», confesó la modelo, visiblemente afectada por la situación. Para ella, lo más doloroso no es la cancelación en sí, sino la forma en la que sus hijos han vivido estos cambios de planes, generando en ellos una gran desilusión.

Jessica ha señalado que esta no es la primera ocasión en la que Jota Peleteiro cambia o cancela los planes con sus hijos en el último momento y se está cansando de esa situación. «Aquí se cambian los planes y siempre me hacen lo mismo de la noche a la mañana», lamentó. Pese a la frustración que le produce esta situación, la modelo ha querido mantener una actitud positiva y centrarse en lo que verdaderamente es importante. «Mi mente está enfocada en el trabajo, en hacer mi vida y poder darle lo mejor del mundo a mis hijos, que no les falte de nada. Que no nos hace falta nadie», sentenció con firmeza.

Ante el cambio de planes, Jessica intentó llenar el fin de semana de actividades divertidas para que los pequeños se olvidaran de la cancelación del viaje con su padre. Unos momentos que ha compartido en sus redes sociales.

Este episodio es solo un capítulo más en la compleja relación que Jessica y Jota mantienen desde su separación en noviembre de 2022. Aunque en su momento el exfutbolista aseguró que el divorcio se había llevado a cabo de manera amistosa, la modelo nunca compartió sus palabras y, en su lugar, lanzó indirectas que dejaban entrever una versión muy distinta de los hechos. «La verdad solo tiene un camino», escribió en aquel entonces. Desde entonces, las tensiones entre ambos han ido en aumento, hasta el punto de enfrentarse en los tribunales por la custodia de sus hijos, especialmente después de que Jessica decidiera mudarse de Bizkaia a Sevilla, su tierra natal.

