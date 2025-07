Muere Malcolm-Jamal Warner, estrella de 'La hora de Bill Cosby', a los 54 años

Bruno Vergara Lunes, 21 de julio 2025, 20:21 | Actualizado 20:38h. Comenta Compartir

Malcolm-Jamal Warner, el actor que interpretó a Theo Huxtable, el niño en 'La hora de Bill Cosby', ha muerto a los 54 años tras ahogarse cuando nadaba en Costa Rica. Al parecer, el intérprete se encontraba en el país en un viaje familiar, aunque de momento los detalles de suceso se desconocen.

Warner saltó a la fama en su adolescencia, interpretando a uno de los hijos de Cliff Huxtable (Bill Cosby) en la serie de la NBC por la que llegó a estar nominado al Emy a 'Mejor Actor de Reparto'. El espacio se emitió de 1984 a 1992 y fue un tremendo éxito mundial. Tras su conclusión, protagonizó junto a Eddie Griffin la comedia de UPN 'Malcolm & Eddie', que se emitió entre 1996 y 2000. De 2011 a 2015, participó en 'Reed Between the Lines' de BET junto a Tracee Ellis Ross, y más recientemente ha interpretado papeles en 'Sons of Anarchy', 'The Resident' o 'Major Crimes'.

Tras la condena de Bill Cosby por agresión sexual, hace cuatro años, Malcolm-Jamal Warner no evitó tratar la cuestión. «Entiendo por qué algunas personas no pueden ver el programa y disfrutarlo, debido a todo lo que está sucediendo ahora, pero creo que... hay una generación de jóvenes que han cursado estudios superiores o han formado familias gracias a la influencia de ese programa», dijo el actor a 'The New York Post'. Por ello, argumentaba, «no se puede subestimar su impacto en la cultura televisiva y la cultura estadounidense», defendió.