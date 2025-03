Muere la cantante Angie Stone en un accidente de tráfico La artista de R&B, conocida por su éxito 'Wish I Didn't Miss You', murió en un accidente en Montgomery, Alabama, tras regresar de un concierto

El mundo de la música está de luto. Angie Stone, una de las pioneras del hip-hop femenino y cantante de R&B, ha muerto a los 63 años en un accidente de tráfico en Montgomery, Alabama. Su representante ha confirmado la noticia a Variety, explicando que la cantante volvía a casa después de una actuación cuando el vehículo en el que iba volcó. Stone fue la única víctima mortal del siniestro. «Mi mamá se ha ido», compartía su hija, Diamond Stone.

Angie Stone tenía una larga carrera musical. Con tan solo 16 años fue una de las fundadoras de 'The Sequence', un trío femenino pionero del hip-hop que alcanzó el éxito con el tema 'Funk up you', un tema que posteriormente sería versionado por artistas como Bruno Mars o Dr. Dre.

Stone continuó su carrera, tras la disolución del grupo en los años 80, como vocalista en varias bandas y colaboró con importantes figuras del R&B. Escribió canciones para D'Angelo en sus dos primeros álbumes, fue corista en sus giras y prestó su voz en 5, el disco de Lenny Kravitz de 1998.

Su tercer álbum, 'Stone Love' (2004), incluyó el tema 'I wanna thank ya', con la colaboración de Snoop Dogg, en cuyo videoclip aparecía un joven Idris Elba. A lo largo de su carrera, lanzó un total de diez álbumes, el último de ellos, 'Love Language', en 2023, donde contó con la colaboración de Musiq Soulchild y su hijo Swayvo Twain.

En 2011, habló sobre la falta de reconocimiento a su faceta como compositora: «La gente cree que vivo de hacer discos, pero gano mucho más dinero escribiendo canciones que cantándolas». Stone fue nominada en tres ocasiones a los premios Grammy y escribió canciones para artistas como Erykah Badu y Raphael Saadiq.

Además de la música, también se abrió camino en el cine y el teatro. Debutó en la gran pantalla en 2002 con 'Este cuerpo no es el mío', protagonizada por Rob Schneider, Rachel McAdams y Anna Faris. Un año después, compartió escena con Beyoncé y Cuba Gooding Jr. en The 'Lucha de tentaciones'. También tuvo una destacada participación en la obra Chicago, donde interpretó a Big Mama Morton.