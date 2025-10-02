Muere a los 47 años Francisco Briones, director de RTVE en Murcia Comenzó en la televisión pública como técnico de sonido y fue propuesto hace dos años para la dirección del centro territorial de la Corporación

Los trabajadores de RTVE lloran la muerte de Francisco Briones, director del centro territorial de la Corporación en la Región de Murcia. Briones ha fallecido este jueves por la mañana a los 47 años como consecuencia de una larga enfermedad.

Briones nació en Albacete y obtuvo las diplomaturas en Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones por la Universidad de Alicante y Técnico Superior de Sonido por el IES Puerta Bonita de Madrid.

Con apenas 25 años comenzó su primera etapa televisiva. Fue como técnico de sonido para el canal Paramount y la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA). Cinco años después llegó a RTVE, al Centro de Producción de Sant Cugat. Allí, Briones dio sus primeros pasos hasta desplazarse a las instalaciones principales de Prado del Rey. Tras especializarse en posproducción se incorporó al centro territorial de la Región de Murcia en 2014. Briones estaba ligado desde entonces a la delegación de RTVE en Murcia. Asumió su dirección en 2023.

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha lamentado el fallecimiento del directivo en un mensaje publicado a través de sus redes sociales: «Todo mi afecto para su familia y para todos los compañeros/as del Centro en esta Comunidad. A pesar de la enfermedad, Francisco ha sido un ejemplo de trabajo y dedicación a RTVE. Descanse en paz.».