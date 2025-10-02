Muere a los 47 años Francisco Briones, director de RTVE en Murcia
Comenzó en la televisión pública como técnico de sonido y fue propuesto hace dos años para la dirección del centro territorial de la Corporación
A.M.
Jueves, 2 de octubre 2025, 13:02
Los trabajadores de RTVE lloran la muerte de Francisco Briones, director del centro territorial de la Corporación en la Región de Murcia. Briones ha fallecido este jueves por la mañana a los 47 años como consecuencia de una larga enfermedad.
Briones nació en Albacete y obtuvo las diplomaturas en Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones por la Universidad de Alicante y Técnico Superior de Sonido por el IES Puerta Bonita de Madrid.
Con apenas 25 años comenzó su primera etapa televisiva. Fue como técnico de sonido para el canal Paramount y la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA). Cinco años después llegó a RTVE, al Centro de Producción de Sant Cugat. Allí, Briones dio sus primeros pasos hasta desplazarse a las instalaciones principales de Prado del Rey. Tras especializarse en posproducción se incorporó al centro territorial de la Región de Murcia en 2014. Briones estaba ligado desde entonces a la delegación de RTVE en Murcia. Asumió su dirección en 2023.
El presidente de RTVE, José Pablo López, ha lamentado el fallecimiento del directivo en un mensaje publicado a través de sus redes sociales: «Todo mi afecto para su familia y para todos los compañeros/as del Centro en esta Comunidad. A pesar de la enfermedad, Francisco ha sido un ejemplo de trabajo y dedicación a RTVE. Descanse en paz.».