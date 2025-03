Muere Simon Fisher-Becker, actor de 'Harry Potter' y 'Doctor Who', a los 63 años El intérprete británico interpretó al 'Fraile Gordo', el fantasma que habitaba la Casa Hufflepuff en la saga cinematográfica dedicada al niño mago

Leire Moro Lunes, 10 de marzo 2025, 16:49 | Actualizado 17:02h.

Simon Fisher-Becker, el actor que interpretó al fantasma de la Casa Hufflepuff en 'Harry Potter y la piedra filosofal' (2001), ha muerto el domingo a los 63 años. La noticia ha sido confirmada por su marido, Tony Dugdale, y su manager, Kim Barry. «Hola a todos. Soy Tony, el esposo de Simon», escribió en Facebook el 9 de marzo. «Tengo una noticia muy triste. A las 2:50 de esta tarde falleció Simon», añadió.

«Hoy no sólo he perdido a un cliente como Simon Fisher-Becker, sino a un amigo personal muy cercano desde hacía 15 años», dijo Barry en una declaración al medio inglés, 'Metro'. «Nunca olvidaré la llamada telefónica que le hice cuando le ofrecieron el papel de Dorium Moldovar en Doctor Who de la BBC», añadió el manager.

«Simon también era escritor, narrador de historias y un gran orador. Me ayudó muchísimo y era amable, atento y se interesaba por todos», continuó. «Mi más sentido pésame a su marido Tony, a su hermano, a sus sobrinos y sobrinas y a su legión de fans» declaró Barry.

Simon Fisher-Becker fue conocido especialmente por su papel en la serie 'Doctor Who', donde interpretó a Dorium Maldovar, un comerciante intergaláctico de piel azul. Nació el 25 de noviembre de 1961 en Reino Unido y desarrolló su carrera en la actuación, destacando en producciones de ciencia ficción y fantasía.

Además de 'Doctor Who', Fisher-Becker apareció en otras grandes producciones, como 'Harry Potter y la piedra filosofal', donde tuvo un pequeño papel, el 'Fraile Gordo' que habitaba la Casa Hufflepuff . También fue un actor de teatro y conferencista, que participó en eventos ligados al mundo de la ciencia ficción y cultura geek.

Las redes sociales no han tardado en llenarse de mensajes dedicados al actor. «Un actor increíble y un caballero. Gracias siempre por tus amables palabras, tu amistad y por hacer que el circuito de convenciones sea siempre un gran lugar para estar», escribió un fan.

«Siempre fue un placer conocerlo en las convenciones. Era un querido amigo para todos los que lo conocían», escribió otra persona. «Era un placer conversar con él, iluminaba cada habitación en la que estaba y daba los mejores abrazos gratis. Adiós, Dorium, y gracias. Tu servicio al 'Doctor' nunca será olvidado», dijo otro.