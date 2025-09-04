El mundo del deporte, el cine y la moda rinden homenaje a Giorgio Armani tras su muerte Russell Crowe, la Juventus, Aurelio De Laurentiis y la revista GQ expresan su pesar por la muerte del diseñador italiano

Miguel G. Casallo Jueves, 4 de septiembre 2025, 16:43 | Actualizado 16:58h.

La noticia de la muerte de Giorgio Armani ha generado una ola de reacciones en distintos ámbitos de la cultura, el deporte y el espectáculo, que han querido rendir homenaje a la figura del diseñador italiano.

Considerado el símbolo de la elegancia italiana contemporánea, Armani supo unir creatividad y visión empresarial, levantando una firma que genera más de 2.300 millones de euros anuales. Apodado «Re Giorgio», supervisaba con meticulosidad cada detalle de sus colecciones y de la gestión de su compañía, desde la publicidad hasta la preparación de las modelos antes de desfilar.

El actor neozelandés Russell Crowe recordó en la red social X su primer contacto con la firma Armani durante el Festival de Cannes de 1997, cuando, tras perder su equipaje, el productor de L.A. Confidential, Arnon Milchan, lo envió a la tienda de la marca para conseguir un traje de gala. «Así comenzó un romance con los trajes de Armani que continúa hasta hoy», escribió el intérprete, que acompañó el mensaje con un sentido «Mr Armani» en referencia al creador.

Giorgio.



1997 at the Cannes film festival, after my bag was lost in transit, LA Confidential producer Arnon Milchan sent me to the Armani store with a credit card to get a suit for the premiere.

That began a love affair with Armani suits that continues to this day.



Mr Armani — Russell Crowe (@russellcrowe) September 4, 2025

Desde el deporte, la Juventus expresó sus condolencias con un mensaje en italiano: «La Juventus se une al dolor por la desaparición de Giorgio Armani, icono eterno de la elegancia y el estilo italiano».

En la misma línea, el presidente del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, publicó un comunicado en X en el que lamentaba la pérdida de un «amigo». «Con gran tristeza me entero de la muerte de Giorgio Armani. En nombre de mi familia, del grupo Filmauro y de todo el Calcio Napoli, me uno al dolor de sus familiares y de Leo Dell'Orco», señaló el dirigente.

Con grande tristezza apprendo della morte dell’amico Giorgio Armani. A nome della mia famiglia, del gruppo Filmauro e di tutto il Calcio Napoli, sono vicino ai suoi famigliari e a Leo Dell'Orco. — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) September 4, 2025

También desde el mundo editorial, la revista GQ despidió al diseñador calificándolo como «el padrino del estilo italiano y una fuerza imponente en la moda durante más de 50 años», destacando la magnitud de su legado y recordando que el Grupo Armani confirmó su fallecimiento a los 91 años.

Giorgio Armani, the Godfather of Italian style and a towering force in fashion for more than 50 years, has died. The Armani Group announced the passing of its creator and founder at 91. pic.twitter.com/h7ibfm1MJb — GQ Magazine (@GQMagazine) September 4, 2025

El propio Grupo Armani difundió un extenso comunicado en el que lamentó «con infinito dolor» la muerte de su creador, fundador y «fuerza motriz incansable». El texto subrayó que «Il Signor Armani, como siempre fue respetuosa y cariñosamente llamado por empleados y colaboradores, falleció en paz rodeado de sus seres queridos». La firma destacó su dedicación «hasta el final» a la compañía, sus colecciones y sus proyectos de futuro, así como su capacidad para anticipar los tiempos con «claridad extraordinaria» y establecer un «diálogo abierto con el público».

Milan, 4 September 2025 – With infinite sorrow, the Armani Group announces the passing of its creator, founder, and tireless driving force: Giorgio Armani.



Il Signor Armani, as he was always respectfully and admiringly called by employees and collaborators, passed away… pic.twitter.com/7lMIdpw5oX — Armani (@armani) September 4, 2025

La casa de moda anunció que la capilla ardiente se instalará en Milán, en el Armani/Teatro, del sábado 6 al domingo 7 de septiembre, mientras que el funeral se celebrará en privado, siguiendo los deseos expresos del diseñador.

Estas muestras de afecto reflejan la trascendencia de Armani, un creador que fue mucho más allá de la moda para convertirse en referente cultural, social y empresarial en Italia y en el mundo.