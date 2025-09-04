El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Dos kilómetros de retenciones en el Txorierri por un accidente entre un camión y un coche
Giorgio Armani. REUTERS

El mundo del deporte, el cine y la moda rinden homenaje a Giorgio Armani tras su muerte

Russell Crowe, la Juventus, Aurelio De Laurentiis y la revista GQ expresan su pesar por la muerte del diseñador italiano

Miguel G. Casallo

Jueves, 4 de septiembre 2025, 16:43

La noticia de la muerte de Giorgio Armani ha generado una ola de reacciones en distintos ámbitos de la cultura, el deporte y el espectáculo, que han querido rendir homenaje a la figura del diseñador italiano.

Considerado el símbolo de la elegancia italiana contemporánea, Armani supo unir creatividad y visión empresarial, levantando una firma que genera más de 2.300 millones de euros anuales. Apodado «Re Giorgio», supervisaba con meticulosidad cada detalle de sus colecciones y de la gestión de su compañía, desde la publicidad hasta la preparación de las modelos antes de desfilar.

El actor neozelandés Russell Crowe recordó en la red social X su primer contacto con la firma Armani durante el Festival de Cannes de 1997, cuando, tras perder su equipaje, el productor de L.A. Confidential, Arnon Milchan, lo envió a la tienda de la marca para conseguir un traje de gala. «Así comenzó un romance con los trajes de Armani que continúa hasta hoy», escribió el intérprete, que acompañó el mensaje con un sentido «Mr Armani» en referencia al creador.

Desde el deporte, la Juventus expresó sus condolencias con un mensaje en italiano: «La Juventus se une al dolor por la desaparición de Giorgio Armani, icono eterno de la elegancia y el estilo italiano».

En la misma línea, el presidente del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, publicó un comunicado en X en el que lamentaba la pérdida de un «amigo». «Con gran tristeza me entero de la muerte de Giorgio Armani. En nombre de mi familia, del grupo Filmauro y de todo el Calcio Napoli, me uno al dolor de sus familiares y de Leo Dell'Orco», señaló el dirigente.

También desde el mundo editorial, la revista GQ despidió al diseñador calificándolo como «el padrino del estilo italiano y una fuerza imponente en la moda durante más de 50 años», destacando la magnitud de su legado y recordando que el Grupo Armani confirmó su fallecimiento a los 91 años.

El propio Grupo Armani difundió un extenso comunicado en el que lamentó «con infinito dolor» la muerte de su creador, fundador y «fuerza motriz incansable». El texto subrayó que «Il Signor Armani, como siempre fue respetuosa y cariñosamente llamado por empleados y colaboradores, falleció en paz rodeado de sus seres queridos». La firma destacó su dedicación «hasta el final» a la compañía, sus colecciones y sus proyectos de futuro, así como su capacidad para anticipar los tiempos con «claridad extraordinaria» y establecer un «diálogo abierto con el público».

La casa de moda anunció que la capilla ardiente se instalará en Milán, en el Armani/Teatro, del sábado 6 al domingo 7 de septiembre, mientras que el funeral se celebrará en privado, siguiendo los deseos expresos del diseñador.

Estas muestras de afecto reflejan la trascendencia de Armani, un creador que fue mucho más allá de la moda para convertirse en referente cultural, social y empresarial en Italia y en el mundo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El final más triste después de una gran jornada de ciclismo
  2. 2

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  3. 3

    «Bilbao se ha convertido en una referencia de comportamientos incívicos e inaceptables»
  4. 4

    «Oye, que has abucheado a uno del Movistar»
  5. 5 Óscar Freire carga contra los manifestantes propalestinos de Bilbao: «Son perroflautas que solo buscan peleas»
  6. 6 Perico Delgado se moja por las protestas propalestinas en Bilbao por La Vuelta: «¡Pues ya está arreglado!»
  7. 7

    ¿Qué ha ocurrido para que se produzca una chapuza tan insólita como la de Laporte?
  8. 8

    La FIFA impide al Athletic inscribir a Laporte, jugador del Al-Nassr a la espera del recurso
  9. 9 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  10. 10

    El testimonio de la joven violada en Galdakao apunta a un caso de sumisión química

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El mundo del deporte, el cine y la moda rinden homenaje a Giorgio Armani tras su muerte

El mundo del deporte, el cine y la moda rinden homenaje a Giorgio Armani tras su muerte