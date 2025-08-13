Miércoles Addams aterriza en Bilbao: «Soy muy de pintxos» Netflix anuncia la segunda temporada de la serie de Tim Burton que se divide en dos partes de cuatro capítulos

Marina León Miércoles, 13 de agosto 2025, 10:32 | Actualizado 11:00h.

La espera ha terminado. Los fans de 'Miércoles', la serie creada por Tim Burton basada en el universo de la familia Addams ya está en Netflix. Tras el éxito arrollador de la primera temporada, la plataforma estrenó el pasado 6 de agosto los primeros cuatro episodios de la segunda temporada. El segundo bloque verá la luz el próximo 3 de septiembre.

Como es habitual, Netflix ha llenado las calles de distintas ciudades de los carteles promocionales de la serie. También han llegado a Bilbao. En diferentes anuncios colocados por la capital vizcaína se puede ver estos días a una mágnetica y oscura Jenna Ortega, hija mayor de Morticia y Gómez Addams, promocionando la segunda temporada. A su lado, un claro mensaje para los bilbaínos: «Soy muy de pintxos. Como instrumento de tortura».

En esta segunda entrega, Miércoles continúa empeñada en resolver los misterios que ocurren en la Academia Nevermore. Vuelve también el elenco habitual: Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordoñez, Joonas Suotamo, Hunter Doohan o Fred Armisen. Eso sí, los seguidores de Lady Gaga tendrán que esperar hasta septiembre, donde no solo se sumará como la profesora Rosaline Rotwood, sino que también ofrecerá un cameo musical con su nuevo tema original 'Dead Dance'.