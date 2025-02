Le pide matrimonio en 'First Dates' y la reacción de su novia le deja en 'shock' El programa de Cuatro celebra una edición especial por San Valentín con parejas que se conocieron en el famoso restaurante

A.M. Sábado, 15 de febrero 2025, 13:00 Comenta Compartir

'First Dates' celebró anoche su San Valentín con un programa especial en el que los protagonistas fueron las parejas que se conocieron en el programa. Carlos Sobera dio la bienvenida a Javier y Pilar, que se dieron el sí hace justo cuatro meses en el famoso restaurante. El programa les tenía una romántica sorpresa preparada; les sentó en la misma mesa donde se conocieron.

La cita no pudo comenzar mejor. Besos, piropos, muestras de cariño... una relación que avanza a toda velocidad. Pero Javier tenía una sorpresa preparada que iba a provocar un pequeño terremoto. El granadino ya avanzaba detrás de cámaras sus planes: «Hoy estoy aquí porque quiero hacerle un regalo, un anillo. Pero la verdad es que no quiero tampoco agobiarla porque las sorpresas no le gustan. Tengo miedo de cómo va a reaccionar».

No le gustan las sorpresas y lo comprobó minutos después. Javier, de repente, se arrodilló con un claro propósito. Ella, ante lo que se venía, entró en pánico. «¿Qué haces? No vayas a hacer nada que te veo ahí agachado raramente. No hagas cosas raras ni extrañas», le dijo. Él, en 'shock', dio marcha atrás y renunció a pedirle matrimonio. «¿Qué piensas, que te voy a pedir matrimonio? Te has asustado, eh», dijo envalentonado.

Mientras, Pilar alucinaba con la situación que acababa de vivir. «Me ha asustado. Me ha puesto muy tensa el rodillazo. Casi me da algo. Él va con el acelerador a 220, y yo todavía voy en tercera marcha. No estoy preparada para una pregunta como esa», confesaba a las cámaras del programa.

La sorpresa para Pilar fue mayúscula cuando la pareja pasó a la intimidad del reservado del restaurante y recibió el anillo por parte de Javier. «Aunque no llevemos mucho tiempo, pero es más que suficiente como para saber que quiero pasar el resto de mis días contigo y me gustaría darte un regalo. Soy tuyo mientras tú quieras que lo sea», le dijo. Su novia recibió el anillo con gran emoción. «Me has dejado hecha polvo».