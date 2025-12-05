Marta Pombo la lía en redes tras asegurar que no tiene dinero para comprar la casa de sus sueños: «Madrid está impagable» La influencer está buscando un nuevo hogar para mudarse con su marido, el vizcaíno Luis Zamalloa, y sus tres hijas, Matilda, María y Candela

La dificultad de acceso a la vivienda en España es un tema de lo más candente. Aunque el contenido de Marta Pombo en redes no tiene nada que ver con este tema, la influencer ha decidido hacer un comentario que no ha tardado en generar polémica. Según cuenta, lleva tiempo buscando una casa en Madrid para mudarse con su marido, el vizcaíno Luis Zamalloa, y sus tres hijas, Matilda, María y Candela, y ha asegurado que no tiene dinero para comprar la que le gusta.

Tal y como ha contado en varias ocasiones, la mediana de las Pombo busca una vivienda en el mismo barrio en el que reside actualmente, Hortaleza. «Los que me seguís desde hace un par de años sabéis que amo mi barrio. Y yo hasta tenía fichada una casa que siempre veía un poco abandonada, vacía desde luego, y siempre la manifestaba», ha confesado en más de una ocasión.

«Manifestaba esa casa todos los días. Pasaba por delante de ella y me quedaba mirándola, imaginando la reforma», cuenta. «Hasta modificaba mi ruta al cole para verla. ¿Y qué sucede en toda esta historia? Que la manifestación se hizo real», añade a la vez que explica que el 'casoplón' en cuestión está ahora a la venta. Sin embargo, la creadora de contenido desvela el problema con el que se encuentra: «Y ahora imaginaos mi cara cuando me dicen el precio ¡No tengo dinero para comprarla! Pero es que ni por asomo. O sea, ¿qué locura de precio en Madrid es esta?», apunta.

«Madrid está impagable. Es verdad que una tiene aspiraciones muy altas de comprar una casa con jardín en Madrid, yo lo sé», comenta. «Hace dos años, una casa así salía por muchísimo menos, porque vi casas aquí en el barrio que me las quitaron por bastante menos precio. Entonces, ¿qué está pasando?», se pregunta. «Tengo paciencia, voy a seguir esperando, pero no sé hasta cuándo. Tampoco sé si me va a llegar el dinero», añade.

Polémica tras polémica

La reflexión de la influencer ha incendiado las redes. La periodista Nuria Marín ha publicado un video criticando las palabras de Marta Pombo y tachándola de «frivolizar» con un tema como la vivienda. Cabe recordar que ella junto a su hermana Lucía y sus padres se compraron un casoplón para veranear en Cantabria junto al chalé de su hermana María y Pablo Castellano.

«Hay gente que no puede acceder a casas sencillas y que están pagando auténticos pastizales», apunta. La propia Marta ha respondido alegando que ella vive «la vida y la realidad que me ha tocado, sin meterme con nadie, ni comparándome con nadie y tratando de ser una buena persona todos los días», escribe. «No vivo ni por encima de mis posibilidades, ni tampoco por debajo por miedo a ofender a quien no tiene o puede», asegura.

Esta polémica se suma a la que vivió María Pombo hace tan solo dos meses. La pequeña de las hermanas recibió un aluvión de críticas tras normalizar en sus redes que leer no es necesario o importante. Todo surgió cuando a la empresaria se le ocurrió mostrar su nueva estantería. Una usuaria le comentó que luciría mucho más bonita con algunos libros. Tras el revuelo, María se defendió asegurando que lee libros «de temas específicos, pero no me cojo un libro y me leo una historia en mi cama y no pasa nada. No sois mejores porque os guste leer, hay que superarlo», lanzó totalmente convencida.