La respuesta de María Pombo a su polémica sobre la lectura que no aplaca las críticas: «He notado poca comprensión para lo mucho que leéis» La influencer insiste en que «leer aporta muchísimo, pero no te convierte automáticamente en mejor persona ni te hace moralmente superior»

María Pombo jamás imaginó que mostrar a sus seguidores su nueva estantería recién decorada generaría tanto revuelo. Sus palabras en las que hace apología de la no lectura han reportado un aluvión de críticas a la influencer, una de las más seguidas en España con 3 millones de seguidores. En vez de dejar pasar la tormenta, la empresaria ha echado más leña al fuego con una respuesta en la que buscaba justificarse pero con la que no ha conseguido zanjar la polémica.

Los miles de usuarios que han arremetido contra ella no entienden cómo una persona con tanta capacidad de influencia y referente para muchos jóvenes normaliza que leer no es necesario o importante, en lugar de fomentar esta actividad, pues está demostrado que la lectura reporta importantes beneficios a nivel cognitivo.

En un vídeo publicado en su perfil de TikTok, la más famosa de las hermanas Pombo contó que lee libros «de temas específicos, pero no me cojo un libro y me leo una historia en mi cama y no pasa nada. No sois mejores porque os guste leer, hay que superarlo», lanzó totalmente convencida. Una reflexión personal que optó por hacer pública después de recibir un mensaje de un usuario que afeó su forma de decorar una nueva estantería en su casa de Madrid. Este seguidor le dijo que era «preciosa, pero lo sería mucho más «si estuviera llena de libros que se han leído» y no solo libros decorativos.

Pues bien, horas después del terremoto, la influencer no ha dudado en contestar y volver a explicarse. En otro vídeo publicado en la misma red social, comienza fuerte: «Guau con la manera que tenéis algunos de llevar todo a los extremos, ofenderos tanto y juzgar, pero cada uno con lo suyo. He notado poca comprensión para lo mucho que leéis», ha rebatido Pombo, que ha optado por mostrar a sus seguidores los libros que tiene en su mesilla de noche.

Entre algunos de los ejemplares que guarda, el grueso son libros sobre sus temáticas preferidas que «he leído o que por lo menos he empezado». Uno de ellos 'Tu mentalidad de buena suerte', del que dice: «Este es top. Tengo muchas cosas subrayadas. Me gustó mucho, pero no lo he acabado», afirma para después añadir que «se puede ir por capítulos. Te acuerdas, pues lo abres».

En una publicación en Instagram, la creadora de contenido, embajadora de conocidas marcas de moda, insiste en que «leer aporta muchísimo» y no ha dicho lo contrario, sino que opina que «leer no te convierte automáticamente en mejor persona ni te hace moralmente superior». Asimismo, ha revelado algunos mensajes con insultos como uno de un profesor que le ha llamado «paleta».

«He recibido cientos de mensajes de este estilo, de hombres y mujeres, de gente mayor e incluso de gente joven. No me sorprende, estoy acostumbrada y no me duele. Mucha gente ha preferido malinterpretar o quedarse solo con el titular sin entender que yo estaba respondiendo a mensajes de personas que se sentían moralmente por encima al ver que mi estantería no está llena de libros leídos», remarca. También ha recibido mensajes de apoyo y recomendaciones de libros «que creéis que según mis gustos me pueden gustar»: «Ya me he comprado dos libros que me han llamado la atención. Lo intentaré y os cuento. Prometo no creerme más que nadie por hacerlo», apostilla.

