Lluvia de críticas a María Pombo por sus palabras sobre la lectura: «No sois mejores porque os guste leer» La influencer, con 3 millones de seguidores, ha incendiado las redes con sus argumentos para justificar su falta de hábito con los libros

«No sois mejores porque os guste leer, hay que superarlo». Solo es parte del argumentario de María Pombo para justificar su falta de hábito con la lectura, unas palabras que han generado una oleada de críticas contra la influencer, una de las más seguidas en España. Con 3 millones de seguidores, la creadora de contenido se ha mostrado orgullosa de no ser una lectora habitual.

En un vídeo publicado en su perfil de TikTok, la más famosa de las hermanas Pombo asegura que lee libros «de temas específicos, pero no me cojo un libro y me leo una historia en mi cama y no pasa nada». La influencer optó por responder a un usuario que le mandó un mensaje tras compartir cómo estaba decorando una nueva estantería en su casa de Madrid. Este seguidor le dijo que era «preciosa, pero lo sería mucho más «si estuviera llena de libros que se han leído».

Lo que la también empresaria mostraba eran libros decorativos. También enseñaba un libro heredado de casa de su abuela y una edición de 'El Principito' comprada en Zara Home, una novela que le trae «un recuerdo brutal» porque se la leía su abuelo de pequeña. Asimismo, tenía una balda llena de libros para sus hijos. «A ver si a ellos les gusta», añade. Entre otras cosas que revela en el polémico vídeo es que su hermana Marta sí es una lectora habitual, pero la mayor, Lucía, que es piloto de aviación «no se ha leído nunca un libro».

La publicación ha tenido una enorme repercusión y ha desatado las críticas tanto en X (Twitter) como en Instagram de numerosos usuarios que no entienden cómo una influencer con tanta capacidad de influencia ha lanzado este mensaje.

María Pombo también ha sido noticia este verano por anunciar su tercer embarazo. La influencer y su marido Pablo Castellano darán la bienvenida en unos meses a Mariana, el nombre elegido para el bebé que será el tercer hijo de la pareja junto a Martín y Vega.

