Marieta gana 'GH Dúo' en una final de infarto y muy bronca: «Que no se excuse en que es vasco porque...» La joven venció a Maica en un duelo apretado, tras una noche en la que no faltaron broncas: «¿Cómo es posible que estéis llevando vuestro enfrentamiento tan al extremo?»

Joseba Fiestras Miércoles, 5 de marzo 2025, 06:51 Comenta Compartir

Bronca hasta el fin. Solo quedaban cuatro y debía imperar el buen rollo, aunque fuera solo para disimular. Pero no. Óscar y Marieta llevaron hasta el final su enfrentamiento. «Era sonido en estéreo, pero muy desagradable. Estamos en la grandísima final de 'GH Dúo' y, ¿cómo es posible que estéis llevando vuestro enfrentamiento tan al extremo y precisamente en un día como hoy?», preguntaba Carlos Sobera un tanto defraudado. Ellos, seguían discutiendo. «Se pone a juzgar lo que hacemos todos los demás cuando se ha pasado todo el concurso durmiendo y fingiendo que hace deporte cuando no ha cogido una pesa en su vida», criticaba Marieta a un exaltado Óscar. Y su amigo Sergio apoyaba la moción. «No me gustan las personas como él, y que no se excuse en que es vasco porque yo tengo familia vasca y los vascos no son diferentes. Los vascos son espectaculares. Él dice que es vasco y es duro y tiene una forma de decir las cosas. Estoy harto de su populismo», afeaba. El aludido torcía el gesto. «Por lo menos yo lo digo todo de frente, no como vosotros», declaraba Óscar.

Ampliar

Calmadas las aguas, Sergio se convertía en el cuarto clasificado. «Me lo esperaba. Yo quizá era la persona más anónima», se justificaba el joven, mientras Marieta lloraba.

Ya en plató, la trifulca continuaba, esta vez Sergio chocaba con Miguel Frigenti. «No quiero hablar contigo. Te escondes en que son bromas y ya no lo compro. No quiero a esta gente», criticaba el andaluz. El aludido giraba la mirada. Y Álex Ghita entraba a saco. «Si alguien te zarandea solo te saltarían bellotas», lanzaba el entrenador personal. Sergio estallaba. «Lo primero, aprende a hablar y ten un poco de respeto. Debería darte vergüenza que hayas estado en 'Gran Hermano' con 16 compañeros y nadie te ha querido, nadie te ha echado de menos, todos te querían fuera», replicaba.

El maletín ya solo era cosa de tres y la cosa estaba muy igualada. Porcentajes muy cercanos dotaban a la final de una emoción intensa. «Estamos viviendo una final histórica. La más ajustada», promocionaba Sobera. Minutos después, Óscar era el tercero en caer. Maica le despedía entre lágrimas. «Estoy en shock», confesaba la modelo. Sobera daba el pésame al eliminado. «Solo me queda pedir el voto para Maica», se despedía el vasco.

La audiencia ha decidido que la ganadora de GH DÚO sea MARIETA 👏#GHFinal #GH4M pic.twitter.com/7h4REm9k7s — Gran Hermano (@ghoficial) March 5, 2025

Era un combate en femenino. Maica y Marieta buscaban la gloria y hubo que esperar un tiempo para desentrañar el misterio. «La audiencia ha decidido que la ganadora de 'GH Dúo' sea…», proclamaba el presentador. Casi un minuto de incertidumbre alimentó la tensión. «¡Marieta!», gritaba Sobera. Y la joven se venía arriba. «Es la primera vez que gano algo en mi vida. ¡Es muy fuerte!», acertaba a decir para después agradecer el apoyo que le había brindado el respetable.