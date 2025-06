Marcela hace historia en una de las finales más emocionantes de 'El conquistador del Caribe'

Joseba Fiestras Martes, 24 de junio 2025, 07:22 | Actualizado 07:34h. Comenta Compartir

Era una final histórica en 'El conquistador del Caribe', la primera final femenina, que arrancaba con especulaciones de las tres participantes. Ari, Carra y Marcela peleaban por la ikurriña y cada una argumentaba un duelo plagado de retos. Ni se imaginaban lo que se les venía encima. Para empezar, debían completar la tirolina más larga de la historia del programa. ¡180 metros de cuerda! Pero para llegar hasta ella, las chicas debían comenzar el duelo a ciegas.

Con los ojos tapados, les dejaron a cada una de ellas en un punto diferente y, ya viendo, debían utilizar una brújula y un rumbo para llegar hasta un paredón con una red. Subirla, coger una antorcha apagada y bajarla con ella era el siguiente desafío. Después, debían buscar un paso subterráneo en el agua para poder acceder a una cueva submarina. Una vez allí, encendían la tea y ascendían por una cuerda con nudos hasta llegar a otro punto donde tenían que encender un pebetero. Aquello les habilitaba para poder acceder a la tirolina final.

Para acabar de liarla, la prueba la entorpecía una lluvia intensa. «Fue un día de perros y estaba la marea realmente peligrosa», contaba Patxi Alonso. Y el rumbo enredó a más de una. Marcela y Carra se perdieron a las primeras de cambio, mientras Ari se acercaba a la meta. «La brújula estaba tan loca como yo. Me di cuenta de que me había equivocado y retrocedí», admitía Marcela. Con todo, llegó la segunda a la red. Mientras ella subía, Ari ya estaba bajando. Y Carra les alcanzó pronto.

Ya tenemos ganadora. Ahora sí se puede decir:

Marcela eres la ganadora de "La Conquistadora del Caribe". #ConquisFinalETB pic.twitter.com/9ckM8Tf9mQ — El Conquistador del Caribe ETB (@elconquis_etb) June 23, 2025

Ari perdió la ventaja que llevaba al errar a la hora de meterse en la cueva submarina. Marcela le adelantó, pero pronto empataron y Carra se sumó al asunto, pero su antorcha estaba mojada y le costaba prenderla. A la hora de la verdad, las tres iban muy igualadas. No podía ser más emocionante. Tras varias quemaduras y choques entre concursantes, Marcela encendió el pebetero, lo que la habilitó para abordar la tirolina final. Ari seguía en la pelea, pero a Carra se le cayó el fuego, lastrando aún más su carrera. Mientras ella trataba de prender de nuevo su tea, Marcela ya recorría el cable aéreo.

Compañerismo

«Tengo quince años más que la que va primera y siete más que la segunda. Estoy agotada de la aventura. Me he currado cuatro duelos y ellas no. Estoy abrasada viva», argumentaba Carra a punto de tirar la toalla. Marcela ya había recorrido más de la mitad de la tirolina y Ari llegaba entonces a la cuerda. Lejos de enfadarse, Ari animaba a su compañera, demostrando un gran compañerismo. Y llorando de puro cansancio, pero sin dejar de apretar, la joven alcanzó la bandera. «¡Marcela, eres la conquistadora del Caribe!», proclamaba Alonso. La ganadora se abrazaba a sus seres queridos emocionada. Había hecho historia. «¡Qué fuerte!», acertaba a comentar la triunfadora.

«Eres una de las mejores conquistadoras de la historia del programa. Nos has dado minutos de gloria», brindaba el presentador. La aludida agradecía a todos y todas sus compañeras levantando su cheque de 20.000 euros. No obstante, faltaba «una gran sorpresa final», anunciaba Patxi. «La dirección del programa ha querido valorar la competición, valorar a aquellos que se quedan a las puertas. Las medallas de plata y bronce, que hasta hoy no existían en 'El Conquis'. 10.000 euros para la segunda clasificada y 5.000, para la tercera.