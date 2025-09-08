Lady Gaga sorprende con su versión del kalimotxo La cantante y actriz asegura que su forma de pedir el vino tinto en un bar es «con cerezas al marrasquino (guindas en salmuera) y Coca-Cola Light»

Leire Moro Lunes, 8 de septiembre 2025, 17:06 | Actualizado 17:26h. Comenta Compartir

En 1972, durante las fiestas de San Nicolás del Puerto Viejo en Algorta, la cuadrilla 'Antzarrak' tuvo que tirar de ingenio para salvar 2.000 litros de vino picado. Se les ocurrió mezclarlo con Coca-Cola para enmascarar su sabor y bautizaron a este humilde trago como 'kalimotxo'. Una bebida que se ha internacionalizado tanto que han surgido nuevas versiones. Ahora ha sido Lady Gaga la que ha viralizado este combinado tan vasco.

Durante una entrevista de Vanity Fair a la cantante y actriz norteamericana, en la que se enfrentaba a un detector de mentiras, surge el kalimotxo. Pero, claro, no lo denomina así y además da su particular versión. Hay un momento en el que le preguntan por la letra de 'Just Dance'. «Al principio de la canción, ¿cantas 'red wine' (vino tinto en inglés)?», le dicen. Ella responde que no. «Digo 'red one' (uno rojo)». Y entonces la entrevistadora quiere saber cómo pide la cantante un vino tinto en un bar. «Con cerezas al marrasquino (guindas en salmuera) y Coca-Cola Light».

Desde que se ha publicado la entrevista, una oleada de vídeos han refrescado las redes sociales con la particular versión del kalimotxo que ha presentado Lady Gaga. Los seguidores de la cantante de 'Poker Face' han querido replicar su versión como algo sorprendente, pero la mayoría desconoce cuál es el origen de la mezcla de vino tinto con Coca-Cola y cómo se denomina.