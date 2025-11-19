Kiko Rivera, fotografiado paseando con una mujer por Sevilla: ¿tiene nueva novia?

S. O. Miércoles, 19 de noviembre 2025, 10:06 | Actualizado 10:13h. Comenta Compartir

Después de desvelar los motivos de su separación con Irene Rosales y airear los trapos sucios de su familia, Kiko Rivera es uno de los protagonistas en las revistas del corazón que se han publicado este miércoles. El DJ e hijo de Isabel Pantoja ha sido fotografiado con una mujer paseando por Sevilla.

La revista 'Semana' publica las imágenes en las que se ve a Kiko de compras junto a una chica en un conocido centro comercial de la capital hispalense. Por el momento, el ex de Jessica Bueno asegura estar soltero pero las fotos con esta joven han arrojado dudas. Según explica el conocido semanario, la chica le ayuda a elegir la decoración para su nuevo chalet en la exclusiva urbanización a 20 minutos de la capital hispalense, 'La Juliana', muy cerca del que fuera su domicilio familiar.

Por el momento, no hay evidencias de que se trate de una nueva pareja. Quien sí está de nuevo ilusionada es su exmujer Irene Rosales, que recientemente ha visitado Roma con su nuevo chico, Guillermo, en una escapada de lo más romántica.

En su entrevista en '¡De Viernes!', el DJ explicó sobre su ruptura que esposa tenía 22 años cuando la conoció. «Estaba viviendo todavía con sus padres y yo creo que salir de su casa tan joven para venir a vivir conmigo en la peor etapa de mi vida, pues no fue lo mejor», explicó. «Creo que se ha saltado etapas de su vida, miles de cosas, que creo que yo se las arrebaté en ese sentido», confesó, al tiempo que quiso subrayar que fue él quien puso fin a su matrimonio, no sin insinuar que la sevillana podría haber empezado con su actual pareja antes de que ellos terminaran. «El que dio el primer paso fui yo, lo que pasa que luego ella ha dado como quince más que yo», dijo. «Ella ya está con otra persona, contenta, feliz, por lo que eso te hace pensar que eso viene de antes porque si no no se entiende», apostilló.