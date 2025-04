Juan del Val, sobre cómo es trabajar con Tamara Falcó en 'El Hormiguero': «Es distinta»

Marina León Miércoles, 23 de abril 2025, 13:17 Comenta Compartir

Juan del Val y Nuria Roca han disfrutado de unas vacaciones de Semana Santa a todo trapo en Nueva York. Precisamente, ha sido en estas fechas cuando se ha publicado una entrevista que el periodista y colaborador hizo para la revista 'Magas'. Durante la conversación, el escritor habló sobre sus compañeras en 'El Hormiguero': Cristina Pardo y Tamara Falcó.

A la primera la define como una «extraordinaria profesional», mientras que a la hija de Isabel Preysler la califica como «especial». Del Val asegura sobre la Marquesa de Griñón que «es distinta, no cabe duda. Es una comunicadora distinta. No me parece que haya que definirla: Tamara es un personaje al que es difícil dejar de mirar», puntualiza.

Entre otras cosas, el escritor también se ha abierto en canal sobre su relación con Nuria Roca y otros detalles personales. «Me casé con una mujer muy potente y he trabajado para ella, y siempre he cobrado menos que ella. Nunca me ha gustado la mujer secundaria ni he compartido cosas con ella, no la he vivido a lo largo de mi vida, quizá porque no la he buscado», cuenta.

También ha hablado de sí mismo como padre asegurando que, tras el nacimiento de su hijo mayor, en 2002, «quien laboralmente dio un paso atrás fui yo, y me quedé con ellos en casa. Nuria salía a trabajar», explica. «Yo he sido el típico padre que cuando estas cosas no pasaban iba al pediatra con los niños y sabía todas sus cosas», añade.