Jorge Javier Vázquez: «Quiero un novio como Montoya»

Jorge Javier Vázquez también se ha rendido a Montoya. El presentador de Telecinco ha dedicado su carta semanal en la revista 'Lecturas' al exconcursante de 'La isla de las tentaciones', que en la actualidad también es protagonista de 'Supervivientes'. Se ha generado tanta repercusión por su espantada por la playa tras conocer la infidelidad de su novia en el reality presentado por Sandra Barneda que se sigue hablando de ello pasadas ya varias semanas.

Ahora, ha sido el popular comunicador quien no ha dudado en abordar el fenómeno en un artículo publicado en su blog en el que se deshace en halagos hacia el utrerano. Jorge Javier es tajante: «Quiero un novio como Montoya. Un novio que se pase el día entero diciéndome 'churrita mía', 'picha', 'gordi' o lindezas por el estilo. Quiero un novio como Montoya, un caballero que se vista por los pies, un hombre que me tenga en un altar, que me pasee por las calles con la misma devoción que le profesa a un paso de Semana Santa», comienza diciendo.

A su juicio, «un hombre como Montoya es un pasaporte a la felicidad, un peldaño hacia el arcoíris, un cotillón perpetuo. Quiero un hombre que me saque de quicio para combatir el aburrimiento existencial que te invade mientras llueve sin cesar. No quedan hombres como Montoya. Tan comprometidos única y exclusivamente consigo mismos. Montoya es uno y ciento volando a la vez. ¿Cómo hemos podido pasar tantos años sin él?», continúa el presentador de 'El diario de Jorge'.

El concursante sevillano de 'La isla de las tentaciones 8' se convirtió en el absoluto protagonista de la octava temporada del reality de parejas de Telecinco y en un fenómeno viral que llegó hasta Estados Unidos. Su huida por la playa tras ver las imágenes de su novia Anita en la cama con Manuel, rompiendo las reglas del programa y con Sandra Barneda persiguiéndole al grito de '¡Montoya, por favor!', ya es historia de la televisión.

«Me ganó desde el primer momento»

«Para los que dicen que la televisión está muerta ahí tenemos un claro ejemplo de que está más viva que nunca. Bendita televisión que nos ha puesto a Montoya en nuestras vidas», reflexiona Jorge Javier. El pasado jueves habló con él por primera vez por su llegada a Honduras. Y le conquistó. «Lo reconozco: me ganó desde el primer momento. Tiene ese 'algo' que atrapa. Profundamente hipnótico. Da igual que repita sus argumentos, que no salga de su bucle, que dé las mismas vueltas sobre el mismo tema. Porque no es tan importante lo que cuenta sino cómo lo cuenta. Cuando nos habla de lo que ha sufrido por amor –su monotema– lo hace siempre desde una sinceridad apabullante».

Según apunta, Montoya «es exageración en estado puro» y esa es la clave de su éxito. «Por eso gusta tanto. Porque parece imposible que viva cualquier suceso, por peregrino que sea, con tanta intensidad. Se emociona tanto hablando del amor como de la caída de la hoja de un árbol en Estocolmo. Lo mismo le da, todo le vale para ponerse como las cabras», zanja.