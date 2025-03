Montoya estalla en 'Supervivientes': «¿Otra vez vuelves a meterme mierda?»

Joseba Fiestras Lunes, 17 de marzo 2025, 07:12 Comenta Compartir

Las tempestades no solo son climáticas en 'Supervivientes'. Algunas son emocionales y hasta dramáticas, si entendemos como drama una obra literaria escrita para ser representada. La 'tragedia' que viven a diario Montoya, Anita y Manuel es digna de la mejor telenovela. «No paras de asociar las cosas con el sexo. Por eso no entendí que mi pareja se fijara en alguien como tú», criticaba Montoya señalando a Manuel. Está claro que aún no han solventado los infortunios de 'La isla de las tentaciones'. Anita ironizaba. «Delante de toda España lo digo: Me he cegado, amo a esta persona, me he equivocado mucho y no me imagino una vida que no sea a tu lado. Lo siento», proclamaba a los cuatro vientos. Y, a continuación, advertía: «Esto es un trío te guste o no. Supéralo ya».

El triángulo era de 'culebrón' y las disputas no cesaban. «Para mí ha sido una pesadilla porque ha significado revivirlo todo», se lamentaba Montoya. Manuel terciaba. «¿Tú crees que reúnes todos los valores para ser una buena pareja?», cuestionaba. Y el cantante asentía. «Creo que ahora sí. He reconocido los errores», manifestaba. Pero aquello no convencía a Anita que esgrimía una poderosa razón. «Jamás has subido una foto conmigo a Instagram», argumentaba. Y, claro, ante el ataque, Montoya se revolvía. «Pero, ¿otra vez vuelves a meterme mierda?», declaraba enojado. Manuel le bajaba los humos. «¿Qué crees, que eres Dios por correr por la playa? Recuerda que corrías por una acción mía. Que las estrellas son fugaces y a veces se apagan», le informaba a su rival con retintín.

Terelu Campos, Anita Williams, Montoya y Manuel González bailando la gambita 🦐💃🏻



HISTORIA DE LA TELEVISIÓN 😂😂😂



🏝 #ConexiónHonduras2

🔵 https://t.co/fR6iCIDK6m pic.twitter.com/AKHRd7Ikof — Telecinco (@telecincoes) March 17, 2025

La tensión mandaba en Playa Misterio, pero la convivencia acabó calmando las aguas. «Con comportamientos tuyos te contradices y a la chavala le confundes», explicaba Manuel a un Montoya más reflexivo. «Era mi primer amor y la he querido mucho», expresaba el sevillano. Su adversario intercedía. «La chavala está enamorada de ti. Y yo me alegraría lo más grande, te lo digo de verdad, si los dos os dierais una oportunidad. Y yo sé que, en el fondo, la sigues queriendo», ponderaba Manuel. Montoya, circunspecto, asumía. «La sigo queriendo, pero se me está yendo el amor porque tengo el corazón muy pisado», confesaba. Manuel le aliviaba. «Lo que no quieres es dar un paso en falso», comentaba. Y zanjaba la cuestión. «Yo no vengo a ser tu enemigo ni a que tú lo pases malamente», afirmaba. El discurso triunfó y ambos acabaron abrazándose.

Tras la reconciliación entre Montoya y Manuel, tocaba aproximación entre el sevillano y Anita. Ambos conversaron, se disculparon mutuamente y se dedicaron abrazos y cariñitos varios. Tantos que acabaron en declaración de amor. Ella se abalanzó sobre él y soltó un 'te quiero'. «¿Cómo?», preguntaba Montoya incrédulo. «Que te quiero», remataba ella. Y un tierno apretón cerró la historia. Bueno, no, la situación culminó con la llegada sorpresa de Terelu Campos, que va a compartir playa con ellos y, para celebrarlo, interpretó la coreografía de 'la gamba' que ha popularizado Montoya. Un espectáculo viral.

Soy Montoya cuando me toca resumirle a mi madre lo que pasa en @islatentaciones 😂😂😂



🏝 #ConexiónHonduras2

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/QBzOBikAhV — Supervivientes (@Supervivientes) March 17, 2025

Por otro lado, una nueva 'superviviente' ha llegado a Honduras. Para sustituir a Beatriz Rico, que abandonó a las primeras de cambio, aterriza en la isla Carmen Alcayde. «De momento, estoy emocionada. Ya veremos lo que me espera», decía la comunicadora antes de saltar desde el helicóptero.

Temas

Supervivientes

Audiencias