Jesús Vázquez abandona Mediaset después de 25 años y ficha por RTVE

Jesús Vázquez ha dicho adiós a Mediaset. El popular presentador gallego de 60 años, vinculado desde hace casi un cuarto de siglo al grupo italiano de comunicación, lo ha abandonado sorprendiendo con su nueva etapa, que arrancará en la televisión pública, en RTVE.

Y ya se sabe cuál será su próximo reto, ya que actuará como maestro de ceremonias del Benidorm Fest 2026, el gran festival de la música en España. Lo hará junto al cineasta Javier Ambrossi, Inés Hernand y la cómica Lalachus, un evento que se celebrará en la ciudad alicantina los días 10, 12 y 14 de febrero, según ha anunciado recientemente RTVE, tras confirmar que se retira de Eurovisión por la participación de Israel.

Él mismo se ha encargado de confirmarlo en el programa 'Directo al grano', conducido por Marta Flich y Gonzalo Miró, sus ya compañeros. «Quien nos iba a decir hace unos meses cuando nos dábamos piropos por los pasillos de otra empresa que íbamos a estar haciendo esta conexión», le lanzó a Flich, dedicándole posteriormente unas palabras de admiración a Miró. Acto seguido el gallego ha confirmado que se encuentra «muy feliz y muy contento» por afrontar una nueva etapa, pese a su dilatada carrera en la pequeña pantalla. «Necesitaba moverme, explorar, y voy a hacer el Benidorm Fest, que me apetece muchísimo».

«He cumplido ya 60 y quiero en los últimos años de mi vida probar cosas. Me hace muchísima ilusión trabajar en la televisión de todos los españoles, que está viviendo un momento maravilloso. Están trabajando por hacer grandes formatos, de información y de entretenimiento, y me hace especial ilusión llegar en este momento», resaltó, afirmando que hace unos meses le dieron un récord Guinness por ser el español vivo que más programas ha hecho en castellano, un total de 46. «Y después de 35 años nunca había trabajado en la televisión pública».

'La quinta marcha'

Vázquez, quien llegó a grabar en 1993 el álbum 'A dos milímetros escasos de tu boca' con el que obtuvo un Disco de Oro, había saltado a la popularidad tres años antes, con el programa 'La quinta marcha'. Luego estuvo al frente de numerosos espacios que engancharon a la audiencia, como 'La ruleta de la fortuna', 'Operación Triunfo', 'Supervivientes', 'Allá tú', 'La Voz', 'La Voz Kids', 'Got Talent', 'Idol Kids'... El pasado 29 de noviembre terminó su última edición de 'Bailando con las estrellas'.

Para cubrir su marcha, Telecinco ya ha anunciado el fichaje de Juanra Bonet, que vuelve así a Mediaset trece años después de haber dado el salto a Atresmedia. El catalán será el encargado de dirigir la nueva temporada de '¡Allá tú!'.