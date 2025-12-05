'¡Allá tú!' vuelve a Telecinco: Jesús Vázquez tiene sustituto para dirigir el concurso

Marina León Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:07 Comenta Compartir

Telecinco ha anunciado un último e inesperado fichaje: el del presentador Juanra Bonet, que vuelve a Mediaset trece años después de haber dado el salto a Atresmedia. El catalán será el encargado de dirigir la nueva temporada de '¡Allá tú!'. La llegada de Bonet al popular concurso de las cajas supone la salida de Jesús Vázquez, quien ha sido su presentador hasta hace solo unos meses.

📦 @ElBonet presentará '¡Allá tú!' en @telecincoes 🙌🏻



El presentador regresa a Mediaset España para conducir la nueva etapa del concurso. Telecinco ya ha iniciado la producción de las nuevas entregas del formato junto a @Gestmusic, que llegarán próximamente. — Mediaset España (@mediasetcom) December 4, 2025

Telecinco ya ha iniciado la producción de nuevas entregas junto a Gestmusic, aunque por el momento se desconoce la fecha de estreno. De esta forma, Bonet vuelve a la que fue su casa entre 2005 y 2008 con 'Caiga quien caiga' y de 2012 a 2023 con 'Lo sabe no lo sabe'. En 2014 fichó por Atresmedia para colocarse al frente de '¡Boom!' y '¿Quién quiere ser millonario?'.

Por otra parte, se desconoce el futuro laboral de Jesús Vázquez tras 23 años de relación profesional con Mediaset. El gallego ya avanzó el pasado mes de septiembre su intención de abrirse a nuevos horizontes laborales cuando terminase la última edición de 'Bailando con las estrellas', que finalizó el pasado 29 de noviembre. «A partir de enero empezaré a pensarme bien lo que quiero y lo que no quiero hacer», aseguró. «Estoy en un momento profesional en el que quiero ser dueño de mi tiempo y ser libre. Entonces, seguramente, después de este programa tomaré ese camino», explicó entonces.

Temas

Atresmedia

Telecinco

Mediaset

Audiencias