Jessica Bueno rompe a llorar al recordar a Luitingo en 'Supervivientes': «Quería cosas que no podía darle» La concursante recuerda a su expareja tras la conmovedora despedida entre Alejandro Albalá y Miri Pérez-Cabrero

Marina León Viernes, 10 de octubre 2025, 18:37

Jessica Bueno continúa con su aventura en la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'. Tras la conmovedora despedida entre Alejandro Albalá y Miri Pérez-Cabrero, la sevillana no pudo evitar emocionarse y rompió a llorar en directo. «Me recuerda a una historia que viví hace poco y es muy bonito», comentó.

La modelo revivió así su historia con Luitingo, a quien conoció en 'Gran Hermano VIP 8'. Una relación a la que pusieron punto y final tras más de un año. Jorge Javier le lanzó una pregunta a la concursante: «¿Te enamoraste de él?». «Hombre claro, sino no hubiésemos estado un año juntos», respondió ella. Sobre si mantienen el contacto, Jessica dejó claro que no. «Cada uno lleva su vida y creo que la decisión que tomamos fue lo más maduro para los dos».

Aunque no aportó muchos detalles sobre los motivos de la ruptura, lamentó que «no podía ser. Cada uno estábamos en momentos vitales diferentes», explicó más tarde. «Nos superaron muchas cosas de la vida, sobre todo de la mía. Él quería cosas que yo no podía darle». Por último, Jessica Bueno cerró su reflexión con un mensaje cargado de cariño. «Espero que sea muy feliz. Yo ahora solo pienso en mí, en mi felicidad».

La historia de amor de Jessica y Luitingo no tuvo un comienzo sencillo. Estuvieron juntos en un momento complicado, especialmente para ella, que vivía una batalla judicial con Jota Peleteiro, el padre de sus dos hijos. La pareja vivió unos meses en la capital vizcaína, donde Jessica llevaba años asentada. Poco después se mudaron a Sevilla.