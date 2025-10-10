El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Jessica Bueno rompe a llorar al recordar a Luitingo en 'Supervivientes': «Quería cosas que no podía darle»

La concursante recuerda a su expareja tras la conmovedora despedida entre Alejandro Albalá y Miri Pérez-Cabrero

Marina León

Marina León

Viernes, 10 de octubre 2025, 18:37

Comenta

Jessica Bueno continúa con su aventura en la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'. Tras la conmovedora despedida entre Alejandro Albalá y Miri Pérez-Cabrero, la sevillana no pudo evitar emocionarse y rompió a llorar en directo. «Me recuerda a una historia que viví hace poco y es muy bonito», comentó.

La modelo revivió así su historia con Luitingo, a quien conoció en 'Gran Hermano VIP 8'. Una relación a la que pusieron punto y final tras más de un año. Jorge Javier le lanzó una pregunta a la concursante: «¿Te enamoraste de él?». «Hombre claro, sino no hubiésemos estado un año juntos», respondió ella. Sobre si mantienen el contacto, Jessica dejó claro que no. «Cada uno lleva su vida y creo que la decisión que tomamos fue lo más maduro para los dos».

Aunque no aportó muchos detalles sobre los motivos de la ruptura, lamentó que «no podía ser. Cada uno estábamos en momentos vitales diferentes», explicó más tarde. «Nos superaron muchas cosas de la vida, sobre todo de la mía. Él quería cosas que yo no podía darle». Por último, Jessica Bueno cerró su reflexión con un mensaje cargado de cariño. «Espero que sea muy feliz. Yo ahora solo pienso en mí, en mi felicidad».

La historia de amor de Jessica y Luitingo no tuvo un comienzo sencillo. Estuvieron juntos en un momento complicado, especialmente para ella, que vivía una batalla judicial con Jota Peleteiro, el padre de sus dos hijos. La pareja vivió unos meses en la capital vizcaína, donde Jessica llevaba años asentada. Poco después se mudaron a Sevilla.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El exjugador del Athletic que se ha convertido en banquero privado
  2. 2

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  3. 3

    De ser el Adidas vasco a pasar a concurso de acreedores: las razones detrás de la caída del grupo Ternua
  4. 4

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  5. 5 La confesión de Unai Simón: «Me da ardor de estómago jugar con la camiseta rosa o morada en los partidos de Champions en San Mamés»
  6. 6 United confirma su vuelo Bilbao-Nueva York en 2026 pero le pone competencia
  7. 7

    Desalojan a 60 okupas de una nave de Zorrozaurre tras inundarse el edificio
  8. 8

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  9. 9

    La vasca Sapa coloca su tecnología en el ejército de EE UU con un acuerdo histórico de 5.000 millones
  10. 10

    La opositora venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz que quería Trump

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Jessica Bueno rompe a llorar al recordar a Luitingo en 'Supervivientes': «Quería cosas que no podía darle»

Jessica Bueno rompe a llorar al recordar a Luitingo en &#039;Supervivientes&#039;: «Quería cosas que no podía darle»