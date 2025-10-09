Luitingo se sincera sobre su etapa en Bilbao con Jessica Bueno: «Fue regular, pero allí la gente es de categoría» El cantante sevillano ha roto su silencio

Luitingo ha roto su silencio y se ha sincerado sobre su etapa con Jessica Bueno en Bilbao. Tras su ruptura con la modelo y actual concursante de 'Supervivientes All Stars', el cantante sevillano ha pasado una temporada alejado de la presión mediática. Pero ahora ha reaparecido en el podcast 'Oju, qué podcast' y en él ha revelado cómo fueron los meses en los que residió en la capital vizcaína junto a su entonces novia, quien llevaba afincada en el botxo varios años por su matrimonio anterior con Jota Peleteiro.

Tras conocerse en 'Gran Hermano VIP', el amor surgió entre el artista y la también ex de Kiko Rivera. La decisión de mudarse a Bilbao fue rápida. «Me fui a vivir al norte, es una historia un poco larga... Fue regular. Un poquito más y bajo a segunda», comenta entre risas. Se refiere a cómo fue la relación con Jessica y no a la ciudad en sí, donde asegura vivió cosas buenas, como la celebración incluso de un concierto: «El ambiente en Bilbao es increíble y la gente de categoría».

Durante la entrevista, Luitingo relata cómo han sido estos últimos meses desde la mediática separación de Jessica Bueno el pasado mes de febrero. El intérprete de 'Chico Perfecto', la canción principal de la película 'Operación Camarón', confiesa que ha pasado por una etapa complicada a nivel ánimico.

«Me he pasado cuatro meses encerrado en casa»

«Me han hecho daño, mucho daño. He pasado lo que no sabe Dios. He pasado cuatro meses encerrado en mi casa, sin separarme de la vera de mis padres y sin salir de un colchón porque no quería ver a nadie. Estaba reventado, tanto por dentro como por fuera».

Asimismo, el cantante, que inició una nueva relación este pasado verano, asegura que «podría ganar muchísimo dinero», pero ha preferido no aprovecharse. «Hubo muchísima gente que se creyó que yo tuve una relación de interés. Esas personas que tanto me han criticado, resulta que ha sido todo lo contrario a eso. El movimiento se demuestra andando», subraya.