El Euromillones del martes: comprobar resultados del 7 de octubre

Jeremy Allen White desvela en 'El Hormiguero' su truco para esquivar a los paparazzis

El actor interpreta a The Boss en 'Springsteen: Deliver Me From Nowhere', que se estrena el 24 de octubre

B. V.

Martes, 7 de octubre 2025, 22:35

Comenta

El Hormiguero buscó rápido un sustituto para el campeón del mundo de MotoGP Marc Márquez, que no pudo asistir al programa tras su caída en el Gran Premio de Indonesia. En su lugar pisó el plató el actor estadounidense Jeremy Allen White, que acudió para promocionar la película en la que interpreta a The Boss en 'Springsteen: Deliver Me From Nowhere'.

Ha contado cómo fue el proceso para convertirse en uno de los cantantes más famosos del mundo. «Me obsesioné un poco con él. Escuchaba todo el rato su música», ha desvelado el actor. Se llegó a colocar alzas en los zapatos y usar lentillas. «Trabajé con un coach vocal», explica el intérprete que estuvo haciendo «horas y horas de repetición» para tocar la guitarra. «He aprendido a tocar cinco canciones de Bruce».

Pablo motos le ha preguntado sobre su papel y sobre la canción más difícil de interpretar. Allen afirmó que fue la de 'Born in the U.S.A.'. «No es tanto cantar, sino gritar. Yo no cantaba con el diafragma, acababa afónico», ha explicado.

El actor preparó el papel durante seis meses y después estuvo otros tres rodando. «Luego fue raro dejarlo, pero vivo con mis hijas, de seis y cuatro añis, y me hacen saber quién soy cuando entro por la puerta», ha bromeado.

Además, Allen ha contado un truco para esquivar a los paparazzis. «Siempre me pongo la misma ropa. Hubo una época en la que iba a los entrenamientos de mis hijas y no quería que aparecieran en los medios», ha afirmado. Entonces «me ponía siempre la misma ropa, así nadie les iba a comprar las fotos si siempre iba exactamente igual».

