Isabel Preysler le pide a Motos que no le pregunte por una parte del cuerpo que se operó: «Es mi tortura» La 'reina de corazones' cuenta en 'El Hormiguero' cómo fue su primer encuentro sexual

B. V. Jueves, 23 de octubre 2025, 22:46 | Actualizado 22:58h.

'El Hormiguero' ha tenido este jueves una invitada de mucho caché. Isabel Preysler, que acaba de presentar 'Mi verdadera historia', libro en el que recoge todas sus memorias y en el que no ha faltado las polémicas y los cotilleos, ha acudido al programa de las hormigas. «Te prometo que no leía algo tan adictivo», le ha dicho Pablo Motos, quien le ha preguntado por qué ahora cuenta estas cosas de su vida privada. «Había que contarlo con detalles, no es una entrevista. Está dedicado a mis nietos, para que ellos tuviesen la verdadera historia de sus abuela», le ha contestado.

A la 'reina de corazones' le ha dolido que se cuenten cosas de forma exagerada o no contado correctamente. Sobre todo lo de sus hermanos, Enrique y Carlos. «Por eso he escrito el libro».

Motos le ha preguntado directamente a Preysler cómo fue su primer amor, con quién perdió la virginidad. Fue Junie Kalaw, un filipino de buena cuna pero que su familia no terminaba de aceptar, y con el que perdió la virginidad con 18 años recién cumplidos en una casa de madera a orillas de un lago: «Me llevaba 10 años, era un Play Boy, y a mis padres no les gustaba». «Me llevó a una casa en avioneta y allí me pillaron mis madres y me mandaron para España», ha explicado.

La que fue durante décadas portada de las revistas del corazón también ha contado en lo que se fija en un hombre. «Cuando me llamaba un chico, miraba con quién había salido antes. Eso cuenta, si las mujeres son interesantes, atractivas...».

Isabel Preysler cuenta cómo conoció a Julio Iglesias #IsabelPreyslerEH pic.twitter.com/aInGCLXV2B — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 23, 2025

Sobre una de sus parejas, Julio Iglesias, ha explicado cómo se conocieron. «Fue en una fiesta. Me llamó un amigo suyo diciendo que Julio me había visto en una discoteca y que me quería conocer. A ver si podíamos organizar una cena, que nunca llegó hasta la fiesta que hizo Tomás Terry. Fue encantador, lleno de vida, un señor súper simpático», recuerda.

Preysler, que tiene 74 años, siempre ha llamado la atención por su físico. No obstante, ha pasado varias veces por el quirófano. Las cuenta todas en su libro. Motos le ha preguntado por la nariz, de la que ha sido intervenida varias veces. Un aspecto del que no quería hablar Preysler, quien ha afirmado que esa parte de su cuerpo es su «tortura».