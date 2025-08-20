Iker Casillas estalla contra Telecinco: «¡Para vender mierda!»

Leire Moro Miércoles, 20 de agosto 2025, 15:50 Comenta Compartir

No es la primera vez que Iker Casillas se muestra molesto con las informaciones que circulan sobre sus relaciones. Pero este martes ha estallado contra Telecinco. En el programa 'Vamos a ver', a lo largo de este verano, han aparecido varias supuestas amigas del exportero de la selección española. Este martes en particular, una de estas mujeres aseguró que era la «novia oficial» de Casillas. Pero minutos después se produjo una surrealista situación.

Omar Suárez, colaborador del programa, contó que había recibido un mail de una mujer llamada Isabella que aseguraba ser la pareja actual de Casillas. Me pongo a leerlo y me encuentro con una chica que reivindica su posición ante todas las demás y dice que la auténtica es ella, que tiene promesas hasta de matrimonio, que es algo recíproco y adjunta un vídeo que demuestra que se conocen«, explicó el periodista.

Poco después, la misma joven se pone en contacto con Alejandra Prat con el fin de desmentir la información y denunciar que están suplantando su identidad. «Me dice que está muy preocupada con lo que está pasando, que se están creando cuentas falsas con su nombre y sus fotos, que no ha sido ella. Que no ha hablado con Omar y que no ha enviado este correo. Además, que esto tiene algo que ver con Juliana», explicaba la colaboradora. Ante esta situación, Omar Suárez intentó ponerse en contacto de nuevo con la supuesta Isabella, que ya no respondía, dejando en evidencia que el colaborador había sido víctima de un engaño.

Hace unas semanas que llevo siendo, a mi pesar, protagonista de programas que a mí ni me van. Es lo que hay en este país. Cuanto menos te gusta salir, más te sacan. En fin, a lo que voy. Hablé con gente de diferentes programas, para saber por qué ese interés en mi persona. La… — Iker Casillas (@IkerCasillas) August 19, 2025

Toda esta situación provocó que Iker Casillas hiciese una publicación en la que cargaba contra el programa. «Hace unas semanas que llevo siendo, a mi pesar, protagonista de programas que a mí ni me van. Es lo que hay en este país. Cuanto menos te gusta salir, más te sacan», comienza escribiendo el ex de Sara Carbonero. «Hablé con gente de diferentes programas, para saber por qué ese interés en mi persona. La contestación fue: 'Iker, hablar de ti sube la audiencia. Meter noticias tuyas en las diferentes redes hace que la gente pinche el enlace'», escribió el exgardameta en sus redes sociales.