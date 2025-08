Ibai Llanos comparte su preocupación tras perder 70 kilos: «Por favor, parad ya con esto» El influencer bilbaíno asegura que «este cambio físico lo hice porque me iba para el otro barrio»

Marina León Martes, 5 de agosto 2025, 21:24

Ibai Llanos ha documentado su transformación física a través de sus redes sociales. El conocido influencer bilbaíno ha logrado perder 70 kilos. «Este cambio físico lo hice porque me iba para el otro barrio, no lo hice por ser guapo», ha afirmado en una de sus últimas publicaciones en la que ha aprovechado para lanzar un contundente mensaje: «Esto tiene que parar».

El creador de contenido se refiere a la oleada de memes que ha recibido en los últimos días. En las imágenes, aparecen fotos manipuladas de un Ibai extremadamente delgado. «Mi madre me escribe por WhatsApp, 'hijo, estás bien'», cuenta. Su proceso de cambio empezó en junio de 2024 por cuestiones de salud, según él mismo explicó en su momento. Aunque agradece el apoyo de sus seguidores, también denuncia este tipo de bromas pesadas que se han vuelto virales en redes.

«Esto ha ido evolucionando poco a poco. Empezó con la broma de 'Ibai ha adelgazado, ha perdido peso, el cambio físico de Ibai...', pero a ver señores, que yo a día de hoy sigo pesando 96 kilos, yo tengo todavía mis lorzas y mis tetas y cuando veo un donut empiezo a gritar. Seguiré siendo gordo toda mi vida. Esto no es real», sentencia.

En este punto señala que su pérdida de peso ha sido progresiva y siempre de la mano de profesionales. «Si tú llevas sin verme años, tú dices: '¿Qué le ha pasado a este tío? Este tío está enfermo'. Pero claro, el cambio de esta foto de aquí, de la Velada II (con 165 kilos) a cómo estoy actualmente... Claro, el cambio es muy drástico«, comenta. «Ahora me ves y dices: '¿Pero Ibai que te ha pasado? Es que mira qué cara, es que estaba hinchado, es que era un globo. Te noto cambiado, te noto raro'. Claro que me notas cambiado, que he perdido, desde mi peor peso, 70 kilos». «Por favor, parad ya con esto. Lo pido por favor», concluye.