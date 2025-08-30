Gordon Ramsay se somete a una cirugía para extirpar un cáncer de piel El chef británico, de 58 años, ha agradecido a su equipo médico y ha aprovechado para concienciar sobre la importancia de usar protector solar

Ekaitz Vargas Sábado, 30 de agosto 2025, 18:40

El cocinero británico y estrella televisiva Gordon Ramsay ha revelado que fue operado para eliminar un carcinoma de células basales, un tipo de cáncer de piel no melanoma causado principalmente por la exposición a la radiación ultravioleta.

El chef, de 58 años, ha compartido esta mañana en Instagram dos imágenes tras la intervención: una de perfil, con un esparadrapo bajo la oreja, y otra con la cicatriz de los puntos de sutura. Ha acompañado la publicación con un mensaje de agradecimiento a su equipo médico por su «rápido trabajo reactivo» y con un consejo a sus seguidores: «Por favor, no olviden su protector solar este fin de semana». Con su habitual humor, añadió: «¡Prometo que no es un lifting facial! ¡Necesitaría un reembolso!».

La asociación británica Cancer Research UK le desea una pronta recuperación y agradece al cocinero su gesto de concienciar sobre los riesgos del sol. En su comentario ha recordado la importancia de buscar la sombra, cubrirse y aplicar protector solar de forma regular y generosa.

El carcinoma de células basales suele aparecer en zonas expuestas al sol como la cara, el cuello o las manos. Aunque es uno de los cánceres de piel más frecuentes, habitualmente puede tratarse con éxito si se detecta a tiempo.

Conocido mundialmente por programas como Hell's Kitchen o Pesadilla en la cocina, Ramsay ha convertido su nombre en una de las marcas más reconocibles de la gastronomía internacional. Sus restaurantes han sumado 17 estrellas Michelin, de las cuales conserva ocho.