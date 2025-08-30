El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Aparece el cadáver de 'Mati' Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
El chef anuncia en sus redes la operación para eliminar el cáncer de piel Instagram

Gordon Ramsay se somete a una cirugía para extirpar un cáncer de piel

El chef británico, de 58 años, ha agradecido a su equipo médico y ha aprovechado para concienciar sobre la importancia de usar protector solar

Ekaitz Vargas

Sábado, 30 de agosto 2025, 18:40

El cocinero británico y estrella televisiva Gordon Ramsay ha revelado que fue operado para eliminar un carcinoma de células basales, un tipo de cáncer de piel no melanoma causado principalmente por la exposición a la radiación ultravioleta.

El chef, de 58 años, ha compartido esta mañana en Instagram dos imágenes tras la intervención: una de perfil, con un esparadrapo bajo la oreja, y otra con la cicatriz de los puntos de sutura. Ha acompañado la publicación con un mensaje de agradecimiento a su equipo médico por su «rápido trabajo reactivo» y con un consejo a sus seguidores: «Por favor, no olviden su protector solar este fin de semana». Con su habitual humor, añadió: «¡Prometo que no es un lifting facial! ¡Necesitaría un reembolso!».

La asociación británica Cancer Research UK le desea una pronta recuperación y agradece al cocinero su gesto de concienciar sobre los riesgos del sol. En su comentario ha recordado la importancia de buscar la sombra, cubrirse y aplicar protector solar de forma regular y generosa.

El carcinoma de células basales suele aparecer en zonas expuestas al sol como la cara, el cuello o las manos. Aunque es uno de los cánceres de piel más frecuentes, habitualmente puede tratarse con éxito si se detecta a tiempo.

Conocido mundialmente por programas como Hell's Kitchen o Pesadilla en la cocina, Ramsay ha convertido su nombre en una de las marcas más reconocibles de la gastronomía internacional. Sus restaurantes han sumado 17 estrellas Michelin, de las cuales conserva ocho.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El niño de once años evacuado de las piscinas de El Fango murió ahogado
  2. 2

    La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»
  3. 3

    Escándalo en Italia por la difusión de fotos íntimas de mujeres, entre ellas la primera ministra Meloni
  4. 4

    Mungia reinventa el caserío de Olentzero ante la caída de visitantes
  5. 5

    Esteban acusa a Sánchez de «aferrarse al poder como una lapa» y carga contra Bildu
  6. 6

    Blondie, el león más querido del mundo, es ahora el trofeo de un cazador
  7. 7 Última hora del estado de salud de Bruce Willis: su familia toma una drástica decisión
  8. 8

    Un tribunal de apelaciones de EE UU tumba los aranceles de Trump
  9. 9

    La plaza de toros de Orozko se echa al monte
  10. 10 El guiño del luchador Topuria a un exjugador del Athletic en un partidillo de fútbol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Gordon Ramsay se somete a una cirugía para extirpar un cáncer de piel

Gordon Ramsay se somete a una cirugía para extirpar un cáncer de piel